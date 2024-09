Ana Gervasi: Policía no encontró señales de violencia en el departamento de la excanciller de Dina Boluarte

Excanciller fue hallada sin vida en su domicilio en Miraflores la noche del 8 de septiembre. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Andina)

El fallecimiento de la excanciller de Dina Boluarte, Ana Gervasi, quien fue hallada sin vida en su departamento en Miraflores antes de regresar a Ginebra, donde cumplía la función de embajadora, sorprendió a la política peruana.

El hecho, que fue reportado la noche del 8 de septiembre, se mantiene en investigación por parte de la Policía Nacional del Perú y, según lo indicado por el coronel PNP Ricardo Espinoza, jefe de la División de Homicidios, al momento del ingreso de los agentes no se hallaron señales de violencia al interior de la vivienda.

“Lo que es en la escena, no se ha encontrado violencia”, afirmó el representante de la PNP en conversación con RPP. Por otro lado, al consultarle sobre una caída que habría tenido la funcionaria del Estado antes de ingresar a su departamento, el 4 de septiembre, el coronel Espinoza indicó que “en este estado no se puede establecer esa situación”.

El cuerpo de la excanciller en el gobierno de Dina Boluarte -que asumió el cargo durante el 2023- ya fue retirado del domicilio por personal de la Dirección de Homicidios de la Dirincri y conducido a la Morgue Central de Lima.

El ministro de Relaciones Exteriores confirmó que los vecinos alertaron de la desaparición de la excanciller, quien debía retornar a Suiza para cumplir con sus labores como representante del Perú.| Panorama

Según RPP, el parte del serenazgo de Miraflores incluye la versión de la presidenta de la junta de propietarios del edificio y sostiene que la caída que sufrió la excanciller Gervasi se produjo el día 4 de septiembre y le produjo una lesión en la pierna y sangrado. Pese a que se le ofreció llamar a una ambulancia, Gervasi se habría negado e ingresó a su departamento. Esa fue la última vez que sus vecinos la vieron.

El actual ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se acercó a la vivienda de Gervasi esa noche y reveló que la excanciller se encontraba de vacaciones en Perú y debía regresar a Ginebra, pero cuando no se reportó, se procedió a su búsqueda con la Policía Nacional.

“Me llamó una de mis secretarias, también amiga de la excanciller, para informarme con mucha preocupación que el chofer que ella había contratado tocó varias veces la puerta y no hubo respuesta. [Esto pasó aproximadamente] Hoy a las 2 de la tarde. Entonces vine para ver qué pasaba y me encontré con mi secretaria. Fuimos a varias clínicas y [al no encontrar razón] decidí ir a la policía de la circunscripción”, declaró.

Fiscalía inició diligencias por muerte de Ana Gervasi

El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores inició diligencias preliminares ante la muerte de la excanciller Ana Cecilia Gervasi Díaz, a quien se le encontró sin vida en su departamento ubicado en este distrito.

El premier Gustavo Adrianzén confirmó el fallecimiento de la excanciller durante el gobierno de Dina Boluarte. | Punto Final

“La fiscal provincial Miluska Romero Pacheco informó que ya se han iniciado las diligencias para el levantamiento del cadáver. En el lugar de los hechos se encuentra personal de criminalística de la PNP y forense del Instituto de Medicina Legal”, informó el Ministerio Público a través de su cuenta oficial en X.

Al confirmarse la noticia de su deceso, políticos y diplomáticos manifestaron su pesar por la pronta partida de Gervasi, quien se desarrolló como ministra de Relaciones Exteriores desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2023.

Uno de los primeros en pronunciarse por el fallecimiento de Ana Cecilia Gervasi fue el también excanciller Javier González-Olaechea. “Lamento profundamente el fallecimiento de mi predecesora la Canciller Ana Cecilia Gervasi y ruego al Creador por su eterno descanso. Extiendo mis sentidas condolencias a su familia”, indicó en su cuenta personal de X.

El expremier Alberto Otárola hizo lo mismo en la red social ‘X’. “Consternado por partida repentina de Ana Cecilia, ex canciller, gran amiga y brillante diplomática. Con ella formamos un sólido equipo que defendió legítima sucesión constitucional y enfrentó sin tapujos agravios contra el Perú en el frente externo. Vuela alto canciller Gervasi!”

Otras figuras de la política nacional, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña; la exministra de Cultura, Leslie Urteaga, entre otras, también se sumaron al pésame para la familia y amistades de la excanciller.