Magaly Medina no cree que Priscila Mateo viaje por su maestría: “Ojalá se desligue de Julián Zucchi, agarre su avión y vaya”

Magaly Medina responde ante la acusación de Julián Zucchi de ser una madre ausente: “Tú no me conoces”. ATV.

Magaly Medina se ha visto envuelta en un nuevo enfrentamiento, esta vez con su exreportera Priscila Mateo, quien decidió renunciar al programa ‘Magaly TV La Firme’ y emitir un comunicado donde desmiente a la conductora de TV y le aclara que no dejó su trabajo por Julián Zucchi, tal como lo afirmó la pelirroja.

Asimismo, acusó a sus excompañeros y a la propia conductora de generarle un ambiente hostil donde ya no se sentía cómoda. En conversación con Infobae Perú, Magaly Medina indicó que lamenta mucho las palabras de Priscila Mateo y espera que realmente cumpla su promesa de viajar y estudiar una maestria, motivo que dio para retirarse del programa.

Además, señaló que esta reacción ya la veía venir y se lo hizo saber a la reportera, pues al estar mantenía una relación con una figura pública, tarde o temprano iban a haber conflicto de intereses.

“Sí, lamento su actitud, porque cuando nosotros le advertimos, al inicio, cuando nos enteramos de que había un romance ahí, le dijimos, este es un claro conflicto de intereses. Le dije, ‘cuando haya una crítica u opinión que no te guste, espero que no te vaya a afectar’, y ciertamente pasó”, indicó Magaly Medina, resaltando que todo estaba tranquilo cuando el argentino estaba fuera del ojo público. “Ella volvió a trabajar, se llegó a un acuerdo de algo más de dinero y se quedó, porque además es una buena reportera y no quería perderla”, añadió.

Magaly Medina responde a Priscila Mateo por acusaciones contra su programa: “Ella no me va a decir a quién critico”

Sin embargo, todo cambió cuando Julián Zucchi decidió brindar entrevistas para promocionar su show. Para Magaly Medina, sus respuestas sobre la relación que tiene con Priscila Mateo jugaron en su contra.

“Le preguntaron por ella y ella al principio él la ha minimizado. Él no ha querido ponerle título a la relación, algo que él dijo a la semana que estuvo saliendo con ella, que era muy pronto para ponerle título, pero ya han pasado varios meses. Yo creo que algún título tendría que haberle puesto, darle la importancia que ella tiene en su vida. Pero el hombre no lo ha querido hacer y es un gran manipulador. Entonces, yo creo que debería reclamarle a él más bien, no reclamarle a los chicos del programa”, sentenció.

Desmiente ambiente hostil

Magaly Medina se refirió también a la acusación de Priscila Mateo, quien señaló que ya no toleraba el ambiente hostil que había en la producción, donde muchas veces se mofaban de ella.

“Los chicos del programa se hacen bromas todo el tiempo acá, todo el tiempo. Acá se fastidian de infieles, se fastidian porque se conocen. Acá, siempre la han bromeado por este chico, pero nada que haya visto yo que sea ofensivo. por la molestia de Julián Zucchi, es la molestia de Julián Zucchi y seguramente que le anda diciendo: ‘mira lo que me dicen en tu programa’. Yo le digo, ‘amiga, date cuenta’ porque finalmente me parece que ella está ciega, sorda y muda, no quiere escuchar y no quiere ver las banderas rojas que saltan a la vista”, reprochó.

Magaly Medina se muestra desilusionada de Priscila Mateo por renunciar a su programa. Composición Infobae Perú

“Lamento su actitud, pero era algo que iba a suceder tarde o temprano, porque es bien difícil conservar la imparcialidad tratándose de que ella esté enamorada de este chico y éste se victimiza públicamente”, acotó la esposa de Alfredo Zambrano, resaltando que el hecho que un personaje público esté con una de sus reporteras no lo vuelve intocable.

“Ella acá no puede decirnos nada, porque ella no maneja la línea editorial de mi programa. Ella no lo maneja y no me va a decir a quién le tengo que hacer notas y a quién no. Una lástima que ella se haya sentido tocada, que ella sea parte del programa, no quiere decir que eso le va a dar inmunidad o va a blindar a alguien como Julián Zucchi. Eso no va a pasar, en mi programa no pasa”, sentenció.

Espera que cumpla y estudie su maestría

La conductora de TV remarcó que espera que Priscila Mateo cumpla realmente con su promesa de estudiar en el extranjero, tal como lo publicó en su comunicado y lo indicó al productor antes de renunciar.

“Hace tiempo que nos habló que quería hacer una maestría, pero veo que no quiere desligarse de Julián Zucchi, no creo que lo vaya a dejar para irse a hacer una maestría en el extranjero. Lo dudo mucho. Ojalá fuera así, ojalá realmente a fin de año agarre su avión y se vaya a hacer su maestría, como sé que es su sueño. Yo me se sentiría muy orgullosa de ella si hiciera eso”, concluyó.

Priscila Mateo hace aclaración sobre su salida de Magaly TV La Firme. Composición Infobae Perú