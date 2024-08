Fiscal de la Nación señala que el Ejecutivo busca distraer para olvidar que no capturan a Vladimir Cerrón hace 300 días| Andina

En las últimas semanas, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, y el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se han enfrentado por sus labores en las instituciones. Las críticas del representante del Ejecutivo se dan en medio de cuestionamientos por revelaciones de audios. Ante ello, el titular del Ministerio Público afirmó que la gestión de Dina Boluarte busca “distraer” para olvidar la captura de Vladimir Cerrón.

En una entrevista con Perú 21, Villena no solo criticó al Ejecutivo, sino también al Legislativo por últimas leyes aprobadas y no observadas. Además, precisó que no le molesta que el ministro recalque que es “interino”.

“No hay prisión preventiva, no va a haber una condena a penas efectivas, ya sabemos la ley de crimen organizado, no habrá allanamientos. No nos dan los recursos y tampoco cumplen con su obligación. Claro, seguramente, nos quieren distraer para que no les recuerden día a día que van 300 y tantos días al prófugo más famoso [Vladimir Cerrón Rojas]”, manifestó al citado medio.

Como se recuerda, Cerrón Rojas se encuentra prófugo de la justicia hace más de 300 días, pero la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha logrado capturarlo. Sin embargo, los titulares que pasaron por el Ministerio del Interior aseguraron su “pronta” detención. Por su parte, el gobierno de Dina Boluarte aseguró que no ha obstaculizado su intervención.

Juan José Santivañez, ministro del Interior, culpa a la prensa de la crisis en la que está envuelto. (Composición: Infobae/Foto: Andina)

“Tiempos complicados”, asegura el fiscal

El fiscal de la Nación también habló con semanario Hildebrandt en sus Trece y calificó como tiempos “complicados” para la institución ante las presiones de dos poderes del Estado. Además, recalcó que “no tienen enemigos” y deben trabajar de manera “objetiva”, debido a que su investigación también alcanza a altos funcionarios.

Además, refiere que el Congreso y el gobierno se encuentran unidos para intentar debilitar el Ministerio Público, esto debido a que las autoridades están incluidas en las carpetas fiscales.

“Funcionarios del Estado que podrían ser condenados por delitos de corrupción pueden ahora recibir perfectamente penas suspendidas”, argumentó.

Villena señala que con la modificación de la ley de crimen organizado, no se aplicará prisión preventiva a las personas que no tengan antecedentes. Es así como cuestiona al Ejecutivo y Legislativo, porque “no hacen nada”. Sin embargo, esto podría beneficiar a los congresistas que están siendo investigados por el caso ‘mochasueldo’ y otros.

El Pleno del Congreso aprobó en primera votación una norma que modifica el Código Procesal Penal y limita las funciones de la Fiscalía. (Foto: Andina)

Además, se mostró en contra del proyecto de ley que podría aprobar el Parlamento para que la PNP se encuentre a cargo de las investigaciones preliminares, y ya no los fiscales. De esta manera, señaló que el Ministerio Público conduce las diligencias. “El efectivo policial no es el que va a una audiencia a sostener una acusación”, añadió al semanario.

Por otro lado, indicó que no cuenta con presupuesto para la institución, a pesar de que han solicitado una reunión con el ministro de Economía. La falta de recursos retrasa las investigaciones, debido a que necesitan más personal como peritos, médicos legistas y otros profesionales, asegura.

El titular del Ministerio Público afirmó que el poder dificulta “la labor” de la institución. En tanto, señaló que la Diviac se encuentra trabajando como corresponde, a pesar de las últimas revelaciones, donde se buscaría la desactivación del equipo que investiga al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y a su exabogado, Mateo Castañeda.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, también criticó al Congreso por aprobar leyes que “no son importantes” y dejar otras en espera. Por ello, pidió revisar el proyecto de flagrancia que fue presentada desde la legislación anterior, pero parece haber sido olvidada.