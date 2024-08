Kurt Villavicencio pone en aprietos a Karla Tarazona en vivo: “Te han visto chapando con Christian Domínguez”

Kurt Villavicencio pone en aprietos a Karla Tarazona en vivo. (Captura: Magaly TV La Firme)

En una reciente edición del programa ‘Préndete’, Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, tuvo un reencuentro con su ex amiga Karla Tarazona, después de un tiempo de distanciamiento entre ambos.

La entrevista, que rápidamente captó la atención de los seguidores del programa, estuvo marcada por preguntas incisivas y revelaciones que alimentaron los rumores sobre la reconciliación entre Karla y su expareja, Christian Domínguez.

Durante la conversación, Villavicencio no dudó en preguntar a Tarazona sobre los rumores de un supuesto acercamiento con Domínguez, haciendo alusión a comentarios de maquilladores y peinadores que aseguran haber visto a la expareja en actitudes cariñosas en los camerinos de Panamericana televisión.

Kurt Villavicencio pone en aprietos a Karla Tarazona en vivo. (Captura: Préndete)

“Te han visto los maquilladores y peinadores chapar con Domínguez en los camerinos”, mencionó Kurt, desatando risas y una respuesta ambigua por parte de Karla.

A pesar de la insistencia de Kurt, quien le dijo a Karla que ya era evidente que algo estaba ocurriendo entre ella y Domínguez, la exmodelo optó por no confirmar ni negar los rumores directamente.

“¿Quieres que te cuente completo, qué hacemos, qué no hacemos? Eso no va a salir de mi boca”, respondió la conductora, dejando abierta la posibilidad de que efectivamente haya algún tipo de acercamiento entre ellos.

Magaly Medina critica a Karla Tarazona por su supuesta reconciliación con Christian Domínguez

En la edición del 28 de agosto de su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina no dudó en expresar su opinión sobre los rumores de una posible reconciliación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez. La comunicadora comentó que, según las versiones que han circulado, varios maquilladores y peinadores del canal han visto a la expareja compartiendo momentos románticos en los camerinos.

Medina señaló que Tarazona no ha negado del todo estos rumores y que, aunque estar físicamente con alguien no necesariamente implica una relación formal, es evidente que existe algún tipo de vínculo entre ellos. “Chapar con alguien o irse a la cama con alguien no hace que una persona tenga una relación, pero algo ya está viendo, ya hay un vínculo ahí”, comentó la conductora.

La periodista también criticó a Tarazona por, según ella, no querer admitir públicamente su situación debido a la vergüenza que le podría causar que la gente le recuerde los problemas pasados con Domínguez. Medina recordó cómo Tarazona había expuesto su drama personal en varios programas de televisión, incluidos los suyos, lo que la pone en el centro de la opinión pública.

“Si has llorado en todos los programas de la televisión y has paseado el calzoncito del Domínguez por todas las televisoras, entonces ahora todos podemos opinar”, sentenció Medina. Finalmente, la conductora subrayó que, al haber involucrado a la audiencia en su vida personal, es inevitable que todos tengan algo que decir al respecto.

Karla Tarazona responde a las críticas por su beso con Christian Domínguez

Karla Tarazona y Christian Domínguez han captado nuevamente la atención de los medios tras la difusión de imágenes donde ambos se besan durante el cumpleaños del cantante. A pesar de las especulaciones sobre una posible reconciliación, ambos han negado cualquier intención de retomar su relación.

En una reciente entrevista con ‘Al Sexto Día’, Tarazona se defendió de las críticas que la acusan de falta de dignidad. “Con el tiempo he aprendido a madurar y, quizás, a perdonar”, expresó Tarazona, desafiando las opiniones de sus detractores. “Si sigo dando besitos, ¿realmente estamos haciendo daño a alguien?”, se preguntó. A pesar de la cercanía actual, Tarazona enfatizó que no está segura de si su relación con Domínguez podría llegar a ser algo más serio, dado que ambos se encuentran en momentos diferentes de sus vidas.

Karla Tarazona y Christian Domínguez fueron vistos en concierto juntos.