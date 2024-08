Karla Tarazona y ‘Metiche’ se reencontraron tras fuerte intercambio de palabras por culpa de Christian Domínguez

En una reciente y muy esperada entrevista, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, se enfrentaron cara a cara para discutir las críticas que el periodista había lanzado contra la conductora de ‘Préndete’ por su reciente acercamiento con Christian Domínguez. Villavicencio, quien no ha ocultado su preocupación por esta situación, sugirió que Tarazona podría haber retomado su relación con el cantante, algo que la conductora se apresuró a desmentir durante la conversación.

Villavicencio comenzó la entrevista cuestionando directamente a Tarazona sobre los rumores de una posible reconciliación con Domínguez. Según él, la forma en que se han acercado nuevamente sugiere que podrían estar reviviendo su romance. Sin embargo, Karla Tarazona fue tajante en su respuesta, descartando rotundamente esa posibilidad y aclarando que, aunque han logrado mejorar su relación, esto no significa que hayan vuelto a estar juntos.

“¿Qué habría de malo con que tú nos digas que has vuelto con Christian Domínguez?”, le reprochó Kurt Villavicencio, insinuando que Tarazona no estaba siendo completamente honesta sobre la naturaleza de su vínculo actual con el cantante. A esta acusación, la conductora respondió con firmeza, reiterando que no han retomado su relación sentimental. Según explicó, su acercamiento reciente ha sido simplemente un esfuerzo por resolver viejas rencillas por el bien de la convivencia, especialmente considerando su hijo en común.

Christian Domínguez elogió el físico de Karla Tarazona. (Foto: Captura de IG)

Tarazona destacó que, a lo largo de los nueve años que han pasado desde su separación, ambos han logrado conversar y aclarar muchos aspectos de su tumultuosa relación pasada. Sin embargo, fue enfática al señalar que esto no implica una reconciliación romántica. “Pasaron nueve años de toda esta situación, hemos podido conversar y arreglar ciertas cosas, pero eso no quiere decir que nosotros hayamos retomado una relación porque todavía hay cosas que se tienen que sanar”, aclaró.

A lo largo de la entrevista, Kurt Villavicencio no ocultó su preocupación por lo que él considera un peligroso acercamiento entre Tarazona y Domínguez, insistiendo en que podría hacerle daño a ella y a su entorno familiar. El periodista expresó que, en su opinión, una nueva relación con Domínguez podría abrir viejas heridas que aún no han cicatrizado por completo, algo que Karla también reconoció al admitir que todavía hay temas pendientes que deben resolverse antes de cualquier reconciliación.

‘Metiche’ afirma que extraña amistad de Karla Tarazona

Karla Tarazona explica por qué no quiso hablar con el programa de Kurt Villavicencio

Durante la emisión del programa ‘Todo se Filtra’, Kurt Villavicencio cuestionó a Karla Tarazona sobre por qué había evitado hablar con su programa acerca de los rumores de acercamientos románticos durante el cumpleaños de Christian Domínguez, su expareja y padre de su hijo. Villavicencio expresó su desconcierto por la decisión de Tarazona de declarar a otros medios, lo que lo llevó a interrogarla sobre sus motivos.

Karla Tarazona explicó que había optado por hablar con otros periodistas porque, a diferencia de Villavicencio, no tenían una relación de amistad con ella. Según la conductora de Préndete, las especulaciones de Kurt le habían causado un daño personal significativo, debido a la cercanía que compartían. Para ella, las críticas de un amigo dolían más que las de un desconocido.

Tarazona confesó que las palabras de Villavicencio la habían herido profundamente, precisamente porque lo consideraba un amigo cercano. “A mí no me interesa lo que diga Magaly o Rodrigo, pero al considerarte mi amigo y abrirte la puerta de mi casa, sentí que lo que hiciste fue lastimarme”, expresó Tarazona, subrayando cómo sus expectativas de apoyo se vieron traicionadas por las críticas públicas de Villavicencio.