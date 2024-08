Escolares en Arequipa reiteran su rechazo contra María Agüero, congresista de Perú Libre señalada por caso mochasueldo

Escolares convocan protesta contra Agüero. Video: Canal N

Este lunes, escolares del departamento de Arequipa se autoconvocaron para marchar en rechazo a las declaraciones de la congresista María Agüero (Perú Libre). La protesta, organizada por los colegios Independencia Americana y Micaela Bastidas, inició al mediodía y buscó condenar las frases despectivas de Agüero, quien en 2021 llamó “delincuentes” a los estudiantes en una entrevista para el programa 24 Horas.

Estas declaraciones, consideradas prejuiciosas, llevaron a las instituciones educativas y a la municipalidad a declararla persona no grata. Agüero, por su parte, anunció acciones legales contra el medio que divulgó sus comentarios, argumentando que fueron sacados de contexto.

Aunque la parlamentaria —hoy señalada como la nueva mochasueldo del Legislativo— comentó en su momento: “Se horrorizan porque me preguntan cómo puedo llevar a mis hijos, que estudiaron en Estados Unidos y Beverly Hills, a un lugar donde los padres son ambulantes y sus hijos son delincuentes y lesbianas”.

Además, afirmó su falta de identificación con Arequipa, la región que la eligió para el Congreso: “Cuando me preguntan de dónde soy, siento un cortocircuito y digo ‘¿de dónde digo?’, porque no puedo decir que soy cusqueña sin mentir, pero tampoco puedo decir que soy arequipeña porque no me siento así”.

Arequipa: congresista María Agüero llama "delincuentes" a escolares

Presentan memorial contra Agüero

En diálogo con Canal N, Milton Casa Peralta, coordinador académico del colegio Independencia Americana, expresó el malestar de la comunidad educativa.

“Estamos profundamente indignados por las declaraciones de la congresista María Agüero. No es posible que, en una institución emblemática donde hemos tenido hasta dos presidentes de la República, ella haya manifestado que los estudiantes del colegio Independencia Americana son delincuentes; eso no es posible. También ha atentado contra el otro colegio, Micaela Bastidas. Hemos venido a respetar el colegio”, afirmó.

Tras la llegada a la Plaza de Armas, los manifestantes se dirigieron a la Fiscalía de la Nación y a la Prefectura, donde presentaron un memorial y documentos en protesta por los comentarios de Agüero.

La movilización también contó con el apoyo de padres de familia y comerciantes, incluyendo los del Mercado San Camilo, y organizaciones de base, quienes se han unido a la causa y han expresado su solidaridad con los colegios.

Parlamentaria de Perú Libre, María Agüero. Foto: Facebook / María Aguero

Congresista se suma a la lista de los mochasueldos

En paralelo, Agüero, del partido Perú Libre, enfrenta graves acusaciones por el presunto desvío de fondos de los salarios de sus empleados. Esto luego que el pasado 18 de agosto, el dominical Punto Final revelara que Edson Flores Valencia, actual chofer y asesor de Agüero, recibió transferencias entre 2022 y 2023, que sumarían un total de 11,650 soles.

Dichos pagos se sospecha que provienen de un esquema donde se toma un 10% de los sueldos de los trabajadores de la parlamentaria. Asimismo, César de la Cruz, antiguo chofer de Agüero, es señalado como el principal encargado de recolectar estos fondos ilegales.

Según las investigaciones, los fondos eran transferidos a cuentas personales de colaboradores cercanos a la congresista, incluyendo a Flores Valencia, quien también está implicado en el caso.

En esa línea, pese a que Agüero ha intentado desvincularse de las acusaciones, alegando desconocimiento sobre las transferencias a Flores, las pruebas y testimonios sugieren lo contrario, pues, extrabajadores han declarado que se les obligaba a entregar un porcentaje de sus sueldos y bonos.