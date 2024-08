Dina Boluarte llega a la Fiscalía para rendir declaraciones sobre Caso Qali Warma

Fiscalía amplía investigación preliminar contra Dina Boluarte por 8 meses. Composición Infobae.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó en horas de la mañana de este lunes 26 de agosto, a la sede del Ministerio Público. El vehículo oficial entró por jirón Cuzco, en el Cercado de Lima, para rendir declaraciones sobre el Caso Qali Warma.

La mandataria brindará su manifestación por las diligencias en su contra, por presuntamente haber cometido el delito de negociación incompatible, cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en el régimen de Pedro Castillo. Su abogado, Juan Carlos Portugal, afirmó que la defensa fue la que pidió la cita.

Harvey Colchada acude a la Fiscalía

También se apersonó a la Fiscalía, el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, como testigo preliminar de las investigaciones que le siguen al ministro del Interior, Juan José Santivañez, por el presunto delito de abuso de autoridad.

En entrevista con RPP, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, explicó que este caso inició a partir de que La Encerrona hizo público un audio donde el titular del Mininter pide “controlar” a su fundador, el periodista Marco Sifuentes.

“La Fiscalía inició diligencias preliminares por delito de abuso de autoridad contra el ministro. [...] Esto se ha notificado recientemente, los últimos días del mes de julio, y a partir de ahí, diariamente vemos que no pierde la oportunidad de hablar y despotricar contra el Ministerio Público”, manifestó.

Como se recuerda, el portal digital transmitió este audio, atribuido a Santivañez: “Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado”.