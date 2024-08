Congresista María Agüero es denunciada ante la Comisión de Ética por frases despectivas contra escolares arequipeños

Arequipa: congresista María Agüero llama "delincuentes" a escolares

Susel Paredes Piqué, congresista de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Ética contra María Agüero Gutiérrez, de Perú Libre. La denuncia surge a raíz de las declaraciones discriminatorias que Agüero hizo sobre la comunidad LGBTIQ+ y los estudiantes de los colegios Independencia Americana y Micaela Bastidas, en la región de Arequipa.

En una carta abierta difundida a través de sus redes sociales, Susel Paredes calificó de inaceptables las declaraciones de la congresista María Agüero durante una entrevista que brindó al inicio de su labor en el Congreso, en 2021. “Cuando me preguntan de dónde soy, sentía un cortocircuito y pensaba ‘¿qué digo?’, porque no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo. Pero tampoco puedo decir que soy arequipeña porque no me siento arequipeña”, afirmó Agüero.

“Para mí lo peor es que diga que no se siente arequipeña. Es una ofensa sin nombre. La razón de ser de nosotros (los congresistas) es representar y honrar el voto de la gente y ella lo ha despreciado”, afirmó la parlamentaria Susel Paredes en diálogo con Infobae Perú.

La congresista María Agüero, denunciada por “mochasueldos”, también se refirió a los colegios Micaela Bastidas e Independencia Americana, donde estudiaban sus hijos: “Se horrorizan y dicen ‘¿cómo es posible que los traigas de haber estudiado en Estados Unidos, en Beverly Hills, y los lleves allí donde están los ambulantes que llevan a sus hijos, que cortan caras, que son lesbianas y delincuentes? Eso te da miedo”.

Congresista Susel Paredes denunció a María Agüero ante la Comisión de Ética.

En el oficio dirigido a Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, Susel Paredes indicó que presentaba la denuncia contra la congresista de Perú Libre por “sus expresiones discriminatorias contra la comunidad LGBTIQ+, la comunidad educativa de las instituciones Independencia Americana y Micaela Bastidas en la región de Arequipa, y comentarios despectivos contra los trabajadores autónomos de la misma región”.

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actualmente prófugo de la justicia, expresó su respaldo a la congresista María Agüero a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter). En su comunicado, Cerrón afirmó que la congresista es “víctima de una celada mediática orquestada por políticos frustrados, encabezados por el alcalde de Yanahuara, del partido derechista Renovación Popular”.

“El Partido Político Nacional Perú Libre denuncia esta vil manipulación y condena todo tipo de violencia contra los representantes del pueblo, exigiendo una rectificación inmediata al alcalde”, concluye el pronunciamiento firmado por el Comité Nacional de Perú Libre.

María Agüero es expulsada de Arequipa

María Agüero fue expulsada de un evento público en Arequipa por un grupo de alumnos del colegio Independencia Americana, debido a las declaraciones en las que los calificó de “delincuentes”. El incidente ocurrió cuando la congresista acudió al colegio sin previo aviso para reunirse con las autoridades de la institución. Al reconocerla, los estudiantes manifestaron su rechazo y le exigieron que abandonara el lugar. María Agüero llevaba puesta una camiseta con el rostro del prófugo Vladimir Cerrón. Las autoridades del colegio ya le habían advertido que no podían garantizar su seguridad.

Alumnos del colegio Independencia Americana de Arequipa expulsaron a la congresista María Agüero de un evento público. (Foto: Infoandes)

La Municipalidad Distrital de Yanahuara, junto con las instituciones educativas Independencia Americana y Micaela Bastidas, se pronunciaron públicamente y declararon a María Agüero como persona no grata. En un comunicado oficial, la Municipalidad calificó de “inaceptables e imperdonables” las declaraciones de la legisladora. “Así como afirma no sentirse orgullosa de su tierra, ni sentirse arequipeña, por decencia y un mínimo sentido ético, debió también abstenerse de engañar a la ciudad, postulándose como congresista por Arequipa”, se lee en el documento firmado por el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger.

Jesús Paquala, director del colegio Micaela Bastidas, anunció que emprenderán acciones legales contra la congresista. El colegio Independencia Americana también emitió un pronunciamiento en el que solicita al Congreso de la República que exija a la congresista ofrecer disculpas públicas en el Congreso, en los medios de comunicación locales y nacionales, y mediante una carta a su institución educativa. De lo contrario, solicitarán la censura de la congresista en sus funciones.