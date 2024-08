Macarena Gastaldo advierte a Pamela López por vincularla con Christian Cueva: “Puedo contar cosas que hizo estando casada”

Macarena Gastaldo amenaza a Pamela López por relacionarla con Christian Cueva: “Puedo contar cosas que hizo estando casada”. | Amor y Fuego.

Macarena Gastaldo ha salido decidido a defenderse luego de verse involucrada en el conflicto entre Christian Cueva y Pamela López. La modelo argentina negó categóricamente cualquier relación amorosa con el futbolista y manifestó claramente su disgusto por las acusaciones en su contra. En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, respondió con una advertencia a López en medio de la polémica.

Gastaldo expresó su firme rechazo a las insinuaciones y mencionó que no tenía ningún interés romántico en Cueva. Según afirmó, su conexión con el jugador se limita a amigos en común: “Yo estoy en otra”, señaló, comprometiéndose a enviar una carta notarial a Pamela López para aclarar su postura.

La modelo reveló que posee información sobre hechos acaecidos en una discoteca que podrían comprometer a López, aunque prefirió no entrar en detalles específicos durante la entrevista: “Puedo contar cosas de ella de lo que hizo en esa discoteca estando casada, pero me voy a quedar callada porque no me quiero meter en este lío”, explicó, indicando que López sabe a qué se refiere.

Macarena Gastaldo enviará carta notarial a Pamela López.

Macarena Gastaldo fue tajante al asegurar que no permitirá que su nombre siga siendo mencionado en relación con el conflicto: “Si lo sigue haciendo, yo no me voy a quedar callada”, advirtió, dejando entrever que podría hacer pública su versión completa de los hechos si la polémica persiste.

Asimismo, subrayó su incomodidad ante la situación y cuestionó la razón por la que se le estaba vinculando con Christian Cueva. Su participación en la controversia ha sido una fuente de frustración para ella, quien espera que su aclaración ponga fin a las menciones indebidas.

Macarena Gastaldo dejó claro su deseo de desligarse completamente de la situación y espera que su declaración sea suficiente para que dejen de involucrarla en el conflicto entre Cueva y López. Añadió finalmente que, de seguir mencionándola sin fundamento, está dispuesta a defender su reputación con los medios necesarios.

Macarena Gastaldo es una modelo argentina. Instagram/macagastaldo

Lista completa de mujeres vinculadas a Christian Cueva, según Pamela López

Pamela López le mostró a Magaly Medina una conversación de WhatsApp con Christian Cueva, donde le escribe una lista con sus infidelidades de los últimos años, la cual es la siguiente:

– 2016: Chris Soifer

– 2017: Franco, Klug, Gastaldo, Arica, Chama, etc.

– 2018: Franco, Klug, Gastaldo, Arica, Chama, etc.

– 2019: Franco etc. Te casas sin amor.

– 2020: Pandemia, descansaste o ya no lo sé

– 2021: Selección y pendejadas.

– 2022: Selección y pendejadas.

Recordemos que, hace unos años, Shirley Arica y Alexandra Méndez confesaron en el programa ‘El Valor de la Verdad’ que Christian Cueva intento algo más que una amistad con ellas. Sin embargo, con el transcurrir de los días, varias de ellas han negado algún vínculo con el futbolista, como Macarena Gastaldo, Melissa Klug, Olinda Castañeda y más.