Olinda Castañeda revela que rechazó invitación de Christian Cueva a Brasil: “No me vinculen con él, manchan mi matrimonio”

Olinda Castañeda pide no ser involucrada con Christian Cueva. Instarándula

En las últimas horas, el escándalo en torno a Christian Cueva viene tomando un nuevo giro luego que Pamela López expusiera a las mujeres que estuvieron involucradas con el padre de sus hijos. En medio de su conversación para el programa ‘Magaly TV, La Firme’, Magaly Medina nombró a Olinda Castañeda.

Pese a que no se encuentra en la lista de Pamela López, el solo hecho de ser mencionada por Magaly Medina, fastidió a Olinda Castañeda, quien a través de un video, y al lado de su esposo, negó haber tenido algún tipo de acercamiento con Christian Cueva.

Olinda Castañeda, conocida por su carrera como modelo y hoy en día tener una vida cristiana, negó enfáticamente cualquier relación con el futbolista. En el video, que compartió en sus redes sociales, la exfigura de pasarela aclara que la única vez que escuchó el nombre del futbolista fue cuando su manager le propuso un viaje a Brasil, invitación que ella rechazó.

“Supuestamente, dicen que yo he sido amante de Christian Cueva, lo cual no es cierto. La única vez que yo he podido escuchar y leer el nombre de Christian Cueva referente a mí es cuando su manager me escribió para decirme que si quería ir a Brasil y yo, ilusamente, le respondí si era para un evento, desfile. Pero, no, me estaba invitando de vacaciones a Brasil, a lo que yo le respondo que ahí no más, que no gracias,” explicó Castañeda.

Olinda mostró su frustración con la situación y solicitó que no la vinculen con el escándalo. “No me vinculen, por favor, con este señor, no tengo nada que ver, no lo conozco, no hay WhatsApps, no hay conversaciones, no hay nada. Dejen de mentir porque están machando mi imagen, mi matrimonio y no vale la pena,” agregó.

Olinda Castañeda aclara que no tuvo ningún acercamiento con Christian Cueva.

Esposo de Olinda Castañeda lanza advertencia

En el mismo video, Christian Marcial, esposo de Olinda Castañeda, también se dirigió a la audiencia para expresar su descontento con las falsas acusaciones. En su mensaje, advirtió que tomará medidas legales si las especulaciones continúan.

“Por favor dejen de meterse con mi esposa porque no quiero recurrir a instancias superiores como las autoridades. En serio, déjense de tonterías. Gracias”, enfatizó Marcial.

El pronunciamiento de Castañeda y su esposo surge en un momento en que Pamela López ha compartido en ‘Magaly TV, La Firme’ una serie de chats en los que menciona a varias figuras del espectáculo que supuestamente tuvieron una relación extraconyugal con Cueva.

Olinda Castañeda y su esposo cuando anunciaron que iban a ser padres. IG

¿Quiénes están en la lista de Pamela López?

Pamela López mostró a Magaly Medina un chat donde expone los nombres de las personas que se involucraron con Christian Cueva. En la imagen se puede leer los nombres de Pamela Franco, Chris Soifer y Melissa Klug.

También son mencionadas Shirley Arica, Macarena Gastaldo y Roxana Médez (‘La Chama’). Las dos primeras salieron al frente para aclarar que no tuvieron nada que ver con el futbolista. “Yo me caracterizo por decir las cosas como son, si yo he tenido algo con él lo diría. Lo diría normal porque yo he estado con puros feos y él no sería la excepción. Pero en este caso no he estado con él, no le he dado ni un beso ni medio piquito ni nada”, fueron las palabras de la popular ‘chica realidad’.

Listado de las mujeres con las que Christian Cueva le habría sido infiel a Pamela López | ATV

Mientras que la modelo argentida indicó: “¿Pueden dejar de vincularme, por favor, con gente con la que no tengo nada que ver? No sé con qué fundamento aparece mi nombre en un lío ajeno. No tengo nada que ver y no me rompan las bolas que estoy tranquila”, resaltando que su nombre ha sido mencionado sin ningún motivo.

Pamela López presenta una larga lista de infidelidades de Christian Cueva. Magaly TV La Firme

La vez que Olinda Castañeda advirtió a Christian Cueva por retiro espiritual

Christian Cueva sorprendió en mazo del 2024 al aparecer en un retiro espiritual después que Pamela López expusiera su infidelidad con Pamela Franco. Con el fin de recuperar a la madre de su hijo, el futbolista decidió pedir perdón e internarse en un centro cristiano de Trujillo.

Ante ello, Olinda Castañeda, quien vive una vida cristiana, le advirtió que con Dios no se juega. Asimismo, indicó que espera que su arrepentimiento sea verdadero.

“Bueno, ojalá sea verdad, pues, ¿no? Porque con Dios no se juega. Pero, ojalá sea verdad y Dios tenga misericordia, porque Dios no rechaza un corazón herido y humillado. En el mundo, no existe una mujer fiel, un hombre fiel, eso es mentira”, indicó.

Olinda Castañeda revela que se comunica con Dios por sus sueños. (Foto: Captura)