Shirley Arica y Alexandra Méndez, ‘La Chama’: la vez que las modelos expusieron a Christian Cueva de querer un ‘affaire’ con ellas

Christian Cueva intentó algo más que una amistad con Shirley Arica y Alexandra Méndez. Composición Infobae Perú

La controvertida lista de infidelidades de Christian Cueva a Pamela López ha regresado a la palestra a Shirley Arica y Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’. Hace muchos años, ambas expusieron públicamente que el futbolista intentó tener algo más que una amistad con ellas, propuesta que rechazaron por no gustarles físicamente y sobretodo porque tenía mujer e hijos.

Shirley Arica y Alexandra Méndez, quienes han estado en el ojo público por su participación en programas de televisión y su activa presencia en redes sociales, no dudaron en revelar las propuestas que recibieron por parte del futbolista durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’.

Conocida por su sinceridad sin filtros, Shirley Arica fue la primera en mencionar a Christian Cueva en el polémico programa, el cual no salió a la luz pero el propio Beto Ortiz se encargó de difundir a través de su programa de Willax.

Durante la transmisión de su espacio, Beto Ortiz recordó cómo Shirley Arica habló de Christian Cueva en su participación en ‘El Valor de la Verdad’, revelando conductas cuestionables por parte del futbolista. Según la modelo, el deportista, quien estaba casado en ese momento con Pamela López, intentó cortejarla y la llevó a situaciones incómodas. Este destape fue especialmente relevante en un momento en el que la vida personal de ‘Aladino’ se encontraba en medio de un escándalo de infidelidad hacia su esposa.

Uno de los detalles más impactantes fue la explicación de Ortiz sobre por qué la entrevista nunca fue emitida por Latina Televisión. Según el periodista, los ejecutivos del canal decidieron no transmitir el episodio para proteger la imagen del equipo nacional, ya que en ese tiempo eran los encargados de las transmisiones de las Eliminatorias al Mundial 2022.

Shirley Arica recordó cómo Cueva se comportó de manera posesiva y agresiva durante una reunión donde también estaban Yoshimar Yotún y Luis Advíncula.

“Me dijo que las cosas con ella (Pamela) no iban bien, que se iba a separar, que por qué una chica tan linda está sola... se puso como que no podía bailar, me decía qué miras, a dónde vas, quién es él, quería seguir tomando en otro lado”, dijo Shirley, según leyó Ortiz.

“Yo me quería ir a mi casa, me quiso llevar a otro lado, me insultó cuando bajo del carro porque yo tiro la puerta, me dijo que le había robado plata de su billetera, se quedó traumado”, contó Arica en ese momento, exponiendo a Christian Cueva.

Beto Ortiz recuerda cuando Shirley Arica habló de Christian Cueva en El Valor de la Verdad. Willax TV

Alexandra Méndez rechazó a Christian Cueva

Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’, en varias ocasiones ha desmentido haber tenido algún tipo de relación con Christian Cueva. Durante su participación en el programa ‘El valor de la verdad’, la venezolana abordó el tema con total sinceridad.

En el espacio de Beto Ortiz, Alexandra Méndez fue cuestionada sobre su vinculo con Christian Cueva. “Chama, ¿Choteaste a Christian Cueva cuando te afanaba?”, fue la pregunta directa que le hizo el periodista.

La venezolana, sin dudarlo, respondió afirmativamente. El polígrafo confirmó que decía la verdad, lo que llevó a Méndez a explicar las razones por las que decidió rechazar al futbolista de Alianza Lima.

La modelo reveló que su principal motivo para no involucrarse con Christian Cueva fue el hecho de que él estaba casado y era padre de familia. “Fue porque tiene esposa o mujer, madre de sus hijos, por eso”, expresó Méndez. Además, dejó en claro que el futbolista no es su tipo de hombre. “Tampoco me llama la atención, no es mi estilo, ni mi tipo para nada. Le faltan muchas cosas, como altura, definitivamente no me gusta”, confesó.

Pese a que le advirtió que no le volviera a escribir proque se lo diría a Pamela López, la venezolana cuenta de Christian Cueva continuó. Es por ello que, no dudó en contarle todo a la esposa del futbolista. “De ahí no me escribió más nunca, me liberé, gracias a Dios”, contó.

Alexandra Méndez contó que se negó a insinuaciones de Christian Cueva. Instagram

Pamela López las pone en la lista de infidelidades de Christian Cueva

Sin bien es cierto, Shirley Arica y Alexandra Méndez no cedieron a las insinuaciones de Christian Cueva, Pamela López las colocó en la lista de traiciones del futbolista, pues también fue una falta de respeto a su relación.

Tras las explosivas declaraciones de Shirley Arica y Alexandra Méndez, Christian Cueva no emitió ningún comunicado oficial ni respondió públicamente negando esta información. Sin embargo, estas revelaciones fueron uno de los múltiples factores que incrementaron la tensión en su relación con Pamela López, quien más tarde confirmaría que llegó a increparle esta acción a Christian Cueva. Además, expuso las infidelidades del futbolista con varias figuras del espectáculo, incluyendo a Chris Soifer, Pamela Franco y Melissa Klug.

Listado de las mujeres con las que Christian Cueva le habría sido infiel a Pamela López | ATV