Arequipa: Congresista de Renovación Popular cita a la Biblia para decir que “las autoridades son reyes”

Durante la sesión solemne de acción de gracias por los 484 Aniversario de Arequipa, el parlamentario de Renovación Popular indicó que las autoridades del Ejecutivo y Legislativo son reyes". (Fuente: Facebook Esdras Medina)

Durante su presentación en la sesión solemne de acción de gracias por el 484 Aniversario de Arequipa, el parlamentario de Renovación Popular, Esdras Medina, citó a la Biblia en dos ocasiones para argumentar -según su lógica- que las autoridades, entre ellas los congresistas y otros cargos en el Poder Ejecutivo, “son reyes”.

Durante el evento, que se desarrolló en el Coliseo Arequipa y fue transmitido en vivo por la página oficial de Facebook del parlamentario, Medina se dirigió al público asistente y citó a la Biblia durante su discurso.

“(...) Dios instituyó reyes y sacerdotes. Y hay otro texto bíblico que dice ‘honra a las autoridades’, y entonces Dios ha instituido reyes. Los reyes son las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, los alcaldes provinciales y distritales, los gobernadores, los gerentes... esos son los reyes”, dijo sobre el escenario.

Antes de finalizar su intervención en el evento, Medina también sostuvo que “un día tú que estás ahí puedes ser un rey, porque Dios lo ha instituido. Y también ha instituido sacerdotes. También puedes ser un pastor, puedes ser un reverendo. Entonces todos tenemos que alabar a Dios”.

Medina ‘pidió una comisión’ del Congreso a hijo de César Acuña

Durante la sesión del Congreso en la que se eligió a Eduardo Salhuana como nuevo titular del Poder Legislativo, el congresista Esdras Medina fue captado por el medio El Foco mientras sostenía una conversación por WhatsApp con el exlegislador Richard Acuña, quien es hijo de César Acuña, el fundador de Alianza Para El Progreso, al que pertenece Salhuana.

En este intercambio de mensajes, Medina le precisa al también presidente del club César Vallejo que votó a favor de Salhuana. Por ello, le hace hincapié para que trabajen “juntos”, pero que buscaría que su bancada se quede con la Comisión de Presupuesto del Congreso.

“Richard buenos días acabo de apoyarles haber (SIC) si reconsideran y a Renovación le puedan dar presupuesto y trabajamos juntos en todo. Saludos”, se lee en la fotografía difundida por el citado medio.

A lo que Richard contestó: “Amigo buen día, contigo existe una gran amistad y recibimiento a tu labor. [...] otorgar presupuesto a renovación será complicado en estos momentos”, escribió. A los tres minutos, Esdras estaba escribiendo para responderle que “reconsidere”. “Si entiendo de todas maneras reconsideremos a tener una [...]”, se logra leer.

Chat de Esdras Medina con Richard Acuña. | El Foco

En conversación con RPP, Medina consideró que la filtración de esta conversación es una “intromisión” a su privacidad y negó la existencia de una negociación entre él y Alianza Para El Progreso para votar a favor de Salhuana.

“Rechazo totalmente la intromisión a conversaciones privadas y al margen de eso siempre he buscado el consenso de buscar llegar a poder tener entendimiento entre todas las bancadas. Por eso siempre he trabajado tanto con las bancadas de izquierdas y de derecha cuando he tenido la oportunidad de presidir una comisión”, declaró a RPP Noticias.

Según su interpretación, la conversación con Acuña es la búsqueda de “consensos” por la coyuntura política.

Actos de Esdras Medina “tendrán que ser investigados”

Una vez asumido el cargo de Presidente del Congreso, y pese a que el voto de Medina fue a su favor, el congresista Salhuana y sus conversaciones filtradas deberán ser investigadas y se evaluará si corresponde una sanción.

Eduardo Salhuana afirma que se podría investigar el caso de su colega Esdras Medina luego de la difusión del chat con Richard Acuña| Canal N

“Es un tema que tendrá que ser investigado en su momento. Esto ha salido en los medios de comunicación. Es la ventaja de la libertad de prensa que todos estamos sujetos al escrutinio público, que se investigue y cuando se llegue a las conclusiones se verá qué podemos hacer en tanto a una sanción o una investigación adicional”, declaró a Canal N.

El congresista Medina envió un oficio al que accedió Infobae Perú para solicitar las cámaras de seguridad “a efectos de iniciar las acciones legales que amerite el caso”. En tanto, afirmó que “se revisará todo” para abrir una investigación en la Comisión de Ética.