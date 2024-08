Olga Tañón y por qué no se presentó en su concierto por el aniversario de Arequipa. Instagram.

La esperada presentación de Olga Tañón en la serenata de Arequipa, programada para el 14 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA, no se llevó a cabo, dejando a sus fanáticos decepcionados. Sin embargo, Marc Anthony y Manuel Turizo sí lograron dar su concierto y alegrar a los arequipeños por su aniversario.

La cantautora puertorriqueña, conocida como la “Mujer de Fuego”, no pudo llegar al evento, lo que generó gran descontento entre el público peruano que había acudido con la ilusión de disfrutar de sus éxitos.

Ante esta situación, la empresa organizadora del evento, C&A Concert, emitió un comunicado a través de sus redes sociales, explicando las razones de la ausencia de Olga Tañón. En el comunicado, lamentaron profundamente la cancelación de su presentación, aclarando que se trataba de un imprevisto fuera de su control.

“C&A Concert informa con mucho pesar que la reconocida cantante internacional Olga Tañón no llegará al evento programador para 14 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA”, escribieron en un inicio

Además, la empresa organizadora informó que aquellos fanáticos que habían adquirido sus entradas exclusivamente para ver a Olga Tañón podían solicitar el reembolso de sus boletos a través de una cuenta de correo electrónico que ellos mismo brindarán en su oportuno momento. Pero aclararon que la devolución corresponderá únicamente al porcentaje equivalente a la ausencia de la artista, ya que el resto de los artistas programados sí estarían presentes.

“Las personas que se vean afectadas porque exclusivamente adquirieron su entrada por la artista Olga Tañón, no deben hacer uso de su entrada. Próximamente, anunciaremos el proceso de devolución que corresponderá únicamente al porcentaje equivalente por la inasistencia de dicha artista, debido a que el resto de las artistas están todas presentes. Esta comunicación será dirigida a la dirección de correo electrónico o link que se generará oportunamente”, explicaron.

En el comunicado también se especificó que aquellos que decidieran utilizar sus entradas no tendrían derecho a ningún reembolso, dado que la variedad de artistas nacionales e internacionales en el evento seguía garantizando un espectáculo de calidad.

La empresa se comprometió a enviar más detalles sobre el proceso de devolución a través de los correos electrónicos registrados durante la compra de los boletos.

Usuarios criticaron la desorganización del evento y la ausencia de Olga Tañón

El público que asistió al concierto que se realizó la ciudad de Arequipa, expresaron su malestar mediante las redes sociales por la mala organización y la demora en la presentación de los artistas principales. El primero en abrir la serenata de la ciudad del Misti fue Marc Anthony que nuevamente se metió al público al bolsillo con su talento y destreza en el escenario.

Pasadas la media noche, subió al escenario Manuel Turizo; sin embargo, muchos de sus fanáticos se percataron que la altura de la Ciudad Blanca afectó en alguna media la voz del exponente de la música urbana, pero al final disfrutaron de su show.

“¿Después de cuánto tiempo hay nivel en nuestra Arequipa?, pero que lástima por Olga Tañón que no llegó”, “Este evento estuvo mal organizado, indicaron que se ingresaba a las 2 pm, y recién la gente ingreso a las 8:30 pm, luego Olga Tañón no llegó y recién avisaron ese día”, “Y como compensarán la no llegada de Olga Tañón o sea los que compraron su entrada, cómo se les compensará?”, “Los artistas un 10/10, pero qué pésima organización, eran las 12:00 am y ellos no terminaron de acomodar su escenario. No hubo serenata a Arequipa tan improvisada”, escribieron algunos.

