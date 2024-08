Magaly Medina sobre Christian Cueva y Pamela Franco juntos: “Hace rato han revivido su relación tramposa”

Magaly Medina sobre Christian Cueva y Pamela Franco juntos. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la reciente edición de este 14 de agosto, la conductora Magaly Medina dedicó el inicio de su programa ‘Magaly TV La Firme’ a desentrañar el último capítulo del escándalo que envuelve a Christian Cueva y Pamela Franco.

Con su habitual tono punzante, la figura de ATV no se contuvo al referirse a la posible pareja, a quienes acusó de haber reavivado su “relación tramposa” bajo la mirada de todo el país.

“¡Hace rato que han revivido su relación tramposa!”, exclamó Medina en su programa, recordando que esta historia comenzó como una infidelidad cuando Cueva aún estaba con Pamela López en 2018. Según Magaly, la relación entre Cueva y Franco nunca dejó de existir, y ahora es más evidente que nunca.

“Pamela Franco estaba orgullosa de ser la clandestina y siempre lo negaba”, agregó, señalando que, aunque ambos intentaron mantener su romance en secreto, la verdad salió a la luz tras las confesiones de Christian Domínguez, quien reveló los detalles a Pamela López.

“Así que ella se lo guardó. Ella quiso ser una clandestina. Le encantaba Pamela Franco. Estaba orgullosa de ser la clandestina y siempre lo negaba. Entonces, cuando hace poco, Pamela López sale a hablar y a contar todo lo que sabía, por qué se enteró con puntos, con detalles, con comas, porque el bocón de Christian Domínguez se lo dijo todo”, recordó.

La comunicadora continuó su relato recordando las declaraciones que dio Pamela Franco entre lágrimas pidiendo perdón a Pamela López en el programa ‘Mande Quién Mande’, donde la cantante finalmente admitió haber tenido una relación clandestina con el exseleccionado en el pasado.

Sin embargo, para Magaly, esta confesión no ha sido más que un intento de limpiar su imagen, mientras que, en realidad, la relación entre ambos nunca se enfrió del todo. “Apenas ampayaron a Domínguez con otra, ella comenzó otra vez su relación con su amante”, sentenció la conductora.

Reporteros de ‘Magaly TV La Firme’ fueron agredidos por personal de Christian Cueva

El equipo de ‘Magaly TV La Firme’ estuvo presente en Huamachuco, lugar donde se produjo un tenso encuentro con los guardaespaldas de Cueva, quienes, según Magaly, recurrieron a la violencia para defender al futbolista.

“Estos patanes que suelen acompañar a Christian Cueva se ponen violentos cuando descubrimos el lugar en el que están”, denunció Medina, quien aseguró que no permitirán que estas agresiones los alejen de su trabajo, especialmente en un evento público como el festival de Huamachuco.

Además, la periodista continuó con su crítica que el futbolista parece haberse integrado completamente al ‘staff’ de Pamela Franco, viajando con ella y compartiendo los mismos espacios. “Ya es evidente desde la vez pasada que entraron a la casa del dueño de la cevichería ‘Mi Barrunto’, ese gran amigo de Cueva que le sabe todo”, comentó Medina, sugiriendo que la pareja ya no se preocupa por ocultar su relación.

Magaly no escatimó en sus comentarios hacia Cueva, a quien calificó de “borrachoso y tramposo”, y denunció la hipocresía de pedir respeto para su familia mientras él mismo no respeta a los suyos. “Ellos están andando juntos, no se están escondiendo. Han llegado juntos como hijos pródigos de Huamachuco, oficializando su relación en esta ciudad”, afirmó con contundencia.

Finalmente, Medina anunció que su equipo en Huamachuco continuaría cubriendo el evento, con la esperanza de captar más detalles sobre la relación entre Cueva y Franco. “Vamos a ver, porque en unos momentos más debe salir ya al escenario Pamela Franco”, concluyó, dejando en el aire la expectativa de lo que podría revelarse en las próximas horas.

