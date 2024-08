Rodrigo Sánchez Patiño pide disculpas al generar controversia por comentario despectivo a la Comunidad LGTBQ. (Captura: Sentido común)

El actor Rodrigo Sánchez Patiño ha generado una oleada de indignación tras realizar comentarios considerados ofensivos hacia la comunidad LGTBQ durante la emisión del podcast ‘Sentido Común’, donde comparte micrófono con Macla Villamonte y Nicolás Galindo. La controversia en torno a sus declaraciones ha adquirido notable relevancia en redes sociales, y en respuesta a las críticas, el actor ha emitido disculpas públicas.

Durante el episodio en cuestión del programa, Sánchez Patiño comentó sobre la participación de personas transgénero en los Juegos Olímpicos de París 2024, afirmando: “Hay unas personas transgénero, o sea hombres vestidos de mujer… Estoy totalmente en contra de que la gente trans compita en donde no debe…”. Estas palabras desataron una rápida y masiva respuesta negativa entre los usuarios de redes sociales y colectivos defensores de los derechos de la comunidad.

Ante ello, diversas personas en redes sociales manifestaron su descontento de inmediato. Algunas respuestas reflejan la indignación generalizada y la necesidad de una información adecuada en temas de identidad de género y derechos humanos. Un usuario mencionó: “No le vi sentido a su comentario”, “Qué fea manera de expresarse”, “Debe conocer, antes de hablar”, “Innecesario los comentarios, por eso estamos tan atrasados como sociedad en Perú. Si van a hablar de estos temas deberían informarse mejor”, decían algunos en ‘x’.

“Qué decepción, los comentarios de Patiño y las otras dos personas tampoco sabían cómo fundamentar su opinión contraria a la de Patiño solo empeoraban todo. En otros países son más prácticos sobre estos temas, no hay este tipo de debates tan desinformados”. Otro comentario subrayaba: “¡Qué irresponsable hablar desde la ignorancia! La forma en la que crían a sus hijos no justifica lanzar tanta falsedad y prejuicio sobre las personas trans y tratándose de actores que se muestran amigables con otros artistas LGTBQ + del medio, hipocresía pura”.

Ante la creciente ola de críticas y en un intento por mitigar el daño causado, Rodrigo Sánchez Patiño recurrió a sus redes sociales para emitir una disculpa pública. En su declaración, el actor expresó su arrepentimiento por sus palabras, asegurando que no era su intención ofender a la comunidad LGTBQ y que se comprometería a aprender más sobre el tema para evitar futuros malentendidos.

“Utilicé una palabra que no debía… No quiero que mis declaraciones se desvirtúen o se lleven, por otro lado. Eso nada más. No quiero ofender a nadie. Solo quiero aclarar lo que pienso. Cometí un error de usar una palabra que no debía”, sostuvo el actor, junto a sus compañeros de podcast.

Macla Villamonte se disculpa con comunidad LGTBQ

Por otro lado, Macla Villamonte, co-conductora del podcast, también enfrentó críticas por su falta de reacción adecuada ante los comentarios de Sánchez Patiño. “Escribo esto porque creo que es importante asumir y ser responsables de lo que hacemos y decimos siempre. Sé que hablé públicamente sin información y ahora quiero pedir disculpas públicamente también. Hace unos días hablamos en un podcast acerca de los juegos olímpicos, y poco a poco la conversación fue cambiando de rumbo y me encontré hablando de temas que no estaba lo suficientemente preparada para comentar”, dijo en un inicio Villamonte en su cuenta de Instagram.

“Primero que nada quiero pedirle disculpas a las personas de la comunidad LGBTIQ+, porque sé que los comentarios que se realizaron en el capítulo fomentaron desinformación y violencia. Por otro lado, intenté explicar algunos puntos para los que no estaba lo suficientemente capacitada. Sé que la intención a veces no basta y no estoy aquí para justificarme, sino para asumir que me equivoqué y que sé que tengo aún mucho por aprender”, agregó la conductora en sus historias.

