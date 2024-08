Magaly Medina le pidió a ATV que saque a Andrea Llosa: “No tengo colchón, por eso reclamo”

Magaly Medina arremete contra Andrea Llosa. (Foto: Captura de IG)

Magaly Medina sorprendió a su público al ofrecer declaraciones inesperadas durante una entrevista con su hermana Mariela Medina. La reconocida periodista habló abiertamente sobre su situación en ATV, el canal que la acoge, citando una falta de respaldo en el desarrollo de su programa.

Sin embargo, la ‘Urraca’ también arremetió contra Andrea Llosa y el desempeño de su programa anterior al suyo en la parrilla televisiva. Para la periodista, este espacio ya no debería de existir, por lo que le pidió a los directivos que lo cambien.

En ese sentido, Magaly Medina no dudó en expresar su frustración por los bajos índices de audiencia que ha estado enfrentando su programa debido, en su opinión, a la falta de un buen “colchón” que le deje el programa de Andrea Llosa.

Magaly Medina y Andrea Llosa, las presentadoras de ATV, tuvieron un fuerte intercambio de palabras.

“No tengo colchón, porque siempre ando reclamando al canal que cambien ese programa, que ya mejoren. Les he dado ideas hasta de cómo mejorar algún programa para que me sirva de mejor colchón, pero les entra por acá y les sale por acá”, declaró.

La icónica presentadora peruana también reveló el impacto emocional que le produce no alcanzar los resultados esperados en términos de rating. Entre lágrimas contenidas, Medina confesó que un bajo índice de audiencia la afecta profundamente.

“Me frustra a tal punto que a veces ya de tanta cólera que tengo ya me dan ganas de llorar, y en estos días pasados he tenido muchísimas ganas de llorar y he estado a punto de que las lágrimas me salten de los ojos solo de ver la indiferencia con la que mi canal no quiere ponerse a competir como debe de ser porque siento que soy la única que se carga el peso del rating y de la competencia a mis hombros”, contó.

Magaly Medina y Andrea Llosa son las figuras principales de ATV.

Además de su crítica a Andrea Llosa, Medina también cuestionó las decisiones editoriales y estratégicas de ATV. En repetidas ocasiones, ha proporcionado sugerencias e ideas para mejorar la programación que precede a su show, buscando asegurar un mayor flujo de espectadores que beneficie a su propio espacio. Sin embargo, siente que sus propuestas no han sido tomadas en cuenta, lo que ha afectado directamente el desempeño de su programa en términos de audiencia.

No es la primera vez que Magaly Medina arremete contra Andrea Llosa

Magaly Medina criticó a Andrea Llosa, sugiriendo que sus constantes viajes durante el 2023 han afectado el desempeño del programa que antecede a ‘Magaly TV La Firme’. La ‘Urraca’ señaló que la frecuencia con la que Llosa ha estado fuera del país, ahora que está en una relación, podría ser una de las razones del bajo rating. “Todo el 2023 se la ha pasado viajando y después dicen ‘porque tengo bajo rating’”, expresó Magaly, cuestionando la dedicación de su colega.

En un reportaje sobre las figuras de Chollywood que viajan con frecuencia, Magaly aprovechó para aludir a la conductora de ’Nunca Más’. Comparó su situación con la de Llosa, destacando que, a diferencia de ella, no puede permitirse tantos viajes. “Todo el año se la pasa viajando. Hay gente que dice que yo soy la privilegiada, la privilegiada es ella porque viaja todo el año, ahora disque porque está enamorada”, comentó, insinuando que Llosa disfruta de un trato más favorable.

Magaly Medina hizo un llamado a Andrea Llosa para que se enfoque más en su programa y menos en sus viajes. Con un tono de reclamo, expresó su deseo de tener más tiempo libre, al igual que Llosa. “Ya yo quisiera que me den ocho días, cinco días fuera del país. Todo el 2023 se la ha pasado viajando y después dicen porque tengo bajo rating”, manifestó, subrayando que la falta de compromiso podría estar afectando la calidad del contenido televisivo y, en consecuencia, el éxito del programa.

Magaly Medina no se encuentra contenta en ATV. (Foto: Captura de IG)