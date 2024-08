Marisol contrasta su éxito en conciertos en Europa con fracaso de Pamela Franco: “Cuando voy se quedan sin entradas”

Marisol presume éxito en Europa y lanza indirectas a Pamela Franco. (Captura: Todo se filtra)

Fuertes declaraciones. La reconocida cantante de cumbia, Marisol, conversó con el programa ‘Todo se Filtra’ y no dudó en presumir sus exitosas giras en Europa, comparándolas con el reciente fracaso de Pamela Franco en el mismo continente. Al ser consultada, la cumbiambera no dudó en alardear por la gran acogida que tiene cuando es contratada en el viejo continente.

“Cada vez que voy a Europa, nuestra gira es un éxito total. Mi éxito no es por un escándalo”, afirmó la personalidad, destacando que sus conciertos suelen agotarse rápidamente y que el público siempre la recibe con gran entusiasmo. “Estoy muy agradecida con mi público, un público alegre y que me quiere. Hemos sembrado mucho para cosechar de a pocos a lo largo de los años. Mi éxito no ha sido de la noche a la mañana.”

Es ahí donde a Marisol le preguntaron por algún consejo para la expareja de Christian Domínguez. La cantante aprovechó para lanzar una indirecta a Pamela Franco, cuya reciente gira en Europa no tuvo el éxito esperado. “Todo lo que se construye con esfuerzo, tiene buenos resultados en el tiempo”, enfatizó Marisol, recalcando que su éxito se debe al trabajo duro y no a la controversia.

Además, en la entrevista, Marisol también habló sobre sus próximos planes, incluyendo una gira en Estados Unidos. “Estamos preparando nuestra gira a Estados Unidos porque ya estuvimos en Europa y fue un éxito total. Cada año llenamos los escenarios y se quedan sin entradas”, comentó la cantante, evidenciando su consolidada carrera.

Por otro lado, respecto a la polémica alrededor de Pamela López y Christian Cueva, la cantante de cumbia prefirió no entrar en detalles, pero sí espera lo mejor para ambos. “Nadie sabe lo que pasa en Cuatro Paredes. Solo ellos saben si la relación está demasiado lastimada o no”, expresó, deseando que la situación se resuelva por el bien de los hijos de la pareja.

Finalmente, cuando se le pidió que diera consejos a Pamela Franco para mejorar sus conciertos en Europa, Marisol fue contundente: “No puedo darle consejos a ningún artista. Solo puedo decir que hay que sembrar con sacrificio, siempre por la sombrita, y agarrados de la mano de Dios para lograr nuestros sueños en el futuro”, sostuvo la cantante muy airosa.

Fracaso en concierto de Pamela Franco

El 30 de julio, en la más reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, se reveló la frustración de varias empresarias respecto a la fallida gira europea de la cantante de cumbia Pamela Franco. La empresaria Susan Bernal, en conversación con un reportero del programa conducido por Magaly Medina, describió las graves pérdidas económicas ocasionadas por la baja asistencia a los conciertos de la ex pareja de Christian Domínguez.

Bernal explicó que había realizado una inversión significativa para organizar la gira, confiando en la popularidad de Franco y la expectativa de atraer a un amplio público. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, puesto que la asistencia a los conciertos fue mucho menor de lo esperado. “Debemos seguir adelante. La gente estaba aburrida y sentada. Estoy decepcionada, nosotros trabajamos para ganar. Es fuerte la inversión, más los caprichos de ella en todo momento”, comentó Bernal a las cámaras de Magaly TV.

La empresaria también manifestó que, al ver el local vacío en Madrid, recibió instrucciones de la organizadora para que no se publicara nada acerca del concierto, ya que solo asistieron 80 personas, incluidos los familiares de los promotores. La situación la calificó Bernal, fue una “vergüenza” que provocó grandes pérdidas para los empresarios que apostaron por Pamela.

Sorprendente recibimiento para Pamela Franco a su retorno de Europa. | Captura/Willax/Difusión