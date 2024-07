Christian Domínguez se arrepiente de haber facilitado el ingreso de Vania Bludau a ‘Combate’: “Fue un error”

Christian Domínguez habla sobre su relación con Vania Bludau y su ingreso a 'Combate'. | YouTube

Christian Domínguez se presentó en el podcast de Giancarlo Granda para hablar sobre su vida privada y recordar episodios de su pasado mediático. En su reciente aparición repasó algunas de sus relaciones y se detuvo especialmente en su romance con Vania Bludau, una de sus primeras parejas en la pantalla chica. El cantante reveló que fue su relación la que abrió las puertas a la joven para participar en ‘Combate’.

Durante la charla, el periodista deportivo le preguntó al líder de Gran Orquesta Internacional sobre los rumores de vínculos sentimentales fabricados en el extinto reality de ATV y, específicamente, lo que tuvo con la famosa modelo. En esa línea, comentó que ella ingresó cuando ya estaban juntos y que fue su unión lo que la llevó a ser seleccionada.

“Yo fui quien la metió en ‘Combate’. Fue un gran error que cometí, ya me lo habían advertido. Cuando aún no era oficial, me dijeron que no era aconsejable meter a tu pareja en el show, pero le pregunté y ella aceptó”, reveló el intérprete con sinceridad.

Christian Domínguez habla sobre su relación con Vania Bludau y su ingreso a 'Combate'. | Composición/Infobae/captura YouTube/ATV

Christian Domínguez fue advertido

Mencionó, también, que muchos le advirtieron de hacerla ingresar. “Todo el mundo me lo dijo: los participantes, amigos mayores, todos me advertían que no metiera a mi enamorada ahí. Creo que ya había precedentes, donde alguien conocido traía a su pareja... Pero ellos, muy astutos, la contactaron directamente y le presentaron la idea”, explicó, admitiendo que no pudo impedir que la influencer se uniera al reality.

En la conversación reconoció que esta decisión no solo afectó su relación con Bludau, sino también su experiencia en ‘Combate’. La presión y las dinámicas del programa pusieron a prueba su relación, llevándola a un punto crítico. Esta experiencia le dejó una valiosa lección, y ahora es más cauteloso con sus decisiones tanto profesionales como personales.

Por otro lado, subrayó la importancia de mantener separadas la vida personal y la profesional, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde las relaciones pueden ser objeto de escrutinio y manipulación.

Christian Domínguez habla sobre su relación con Vania Bludau y su ingreso a 'Combate'. | YouTube

Vania Bludau reflexiona sobre Christian Domínguez

Vania Bludau expresó su opinión sobre Christian Domínguez tras la difusión de un nuevo ampay que lo mostró en cometiendo infidelidad. En febrero de este 2024, la joven fue abordada por las cámaras del programa ‘Magaly TV La Firme’, donde señaló que el cantante “sigue siendo infiel a sus parejas”.

Durante la charla, lamentó que el conductor de televisión no haya cambiado su comportamiento, subrayando que sus acciones afectan principalmente a sus hijos y a sus madres. Magaly Medina, la conductora del espacio de espectáculos, comentó al respecto que ella debería haber identificado este patrón de comportamiento cuando mantenía una relación con el cumbiambero.

Vania Bludau se pronunció sobre el ampay protagonizado por Christian Domínguez. Captura/Instagram

“Al pasar los años hay más personas involucradas, él ha tenido dos hijos más, hay personitas que le debería respeto, parejas y la mamá de sus hijos. Creo que esos hombres no valen la pena, así tengan 20 hijos, un hijo y parejas embarazadas. No valen la pena porque no cambian, tipo se tranquilizan un tiempo y siguen en lo mismo”, dijo en aquella ocasión.

¿Qué pasó entre Christian Domínguez y Vania Bludau?

Christian Domínguez y Vania Bludau iniciaron un romance en 2011, cuando ella era bailarina de Agua Bella. A pesar de la diferencia de 8 años, se enamoraron y planearon formar una familia. Sin embargo, su relación terminó en 2013 en medio de rumores de infidelidad por parte del cumbiambero. Aunque ella aclaró que la ruptura no fue por Karla Tarazona, siempre insinuó que fue traicionada. Esto derivó en una demanda por difamación, que el líder de Gran Orquesta ganó en los tribunales, poniendo fin a una polémica etapa de sus vidas.

Vania Bludau y Christian Domínguez.