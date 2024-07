Pamela Franco habla sobre la presencia de Christian Domínguez en la vida de su hija: “En algún momento irá a verla”

Pamela Franco revela que su familia cuida de su hija. | Composición/Infobae

La cantante Pamela Franco sorprendió con sus recientes declaraciones sobre la presencia de Christian Domínguez, su expareja y padre de su hija menor, en la vida de la pequeña. En charla con un medio local, la exintegrante de Alma Bella aseguró que mientras ella realiza su gira por Europa, es su familia quien se encarga del cuidado de la menor.

En la entrevista, la intérprete fue consultada sobre el rol del cumbiambero como padre, a lo que respondió sin titubear: “Que yo sepa él está haciendo su vida, en algún momento seguro irá a verla, eso imagino”.

“Mi bebé está con mi hermana, mi sobrina y la nana, bien cuidada. Gracias a Dios, está mi familia que no me deja sola nunca”, agregó la artista de manera firme. Estas palabras dejaron entrever que el líder de Gran Orquesta Internacional podría no estar visitando a su pequeña.

Actualmente, la cantante se encuentra en el viejo continente realizando presentaciones como parte de su gira internacional, la cual ha generado tanto críticas como elogios. A pesar de los comentarios negativos, ella sigue enfocada en lo positivo y en su carrera.

La cantante de cumbia se encuentra en Europa próxima a iniciar su gira internacional, pero en Perú se le sigue relacionando con el futbolista | YouTube

¿Christian Domínguez no ve a su hija?

Sin embargo, el tema de la responsabilidad de Christian Domínguez como padre fue inevitable durante la entrevista con Expreso. Al ser preguntada sobre quién cuida a su hija mientras ella está de viaje, la intérprete reveló que su ex no se está haciendo cargo.

En su respuesta, Pamela Franco dejó entrever que la relación de Domínguez con su hija no sería tan cercana como se podría esperar. Estas declaraciones han generado un gran revuelo, especialmente porque él se ha mostrado públicamente con sus otros hijos, y los de Karla Tarazona y el menor hijo de la conductora con Leonard León.

Christian Domínguez y Pamela Franco se lucen juntos en el cumpleaños de su hija. (Instagram)

¿Qué pasó entre Pamela Franco y Christian Cueva?

Christian Cueva y Pamela López podrían estar en proceso de reconciliación, según recientes informaciones desde Trujillo. El futbolista fue visto en esta ciudad norteña en un posible esfuerzo por reavivar la relación con la madre de sus hijos, de quien se separó hace poco tiempo.

La noticia cobra relevancia porque este reencuentro coincidió con el viaje de Pamela Franco a Europa por motivos laborales. En el programa televisivo ‘América Hoy’, ella fue contactada y declaró no tener ninguna indirecta hacia la pareja en sus publicaciones en TikTok, reafirmando: “No tengo nada que decirle a nadie a estas alturas.”

Pamela Franco habló sobre Christian Cueva.

¿Cómo le va a Pamela Franco en Europa?

Pamela Franco, cantante peruana, lleva a cabo una gira por Europa, presentándose en países como Italia y España. Según investigó el programa ‘América Hoy’, la artista cobraría entre 2 mil y 3 mil euros por cada show, lo que equivale aproximadamente a 12,300 soles.

En Perú, sus tarifas alcanzan los 15 mil soles, pero viajar aumenta sus costos, según comentó la panelista Brunella Horna.

A principios de julio, tras concluir una serie de exitosos conciertos en Trujillo, Franco tomó un vuelo para cumplir con su apretada agenda en el viejo continente. Sin embargo, algunos shows no han logrado llenar el aforo previsto, aunque la comunidad peruana en Europa ha mostrado interés, especialmente ante la cercanía de las Fiestas Patrias.

Un asistente a uno de los conciertos mencionó que pagó 16 euros por su presentación en una discoteca poco conocida, y comentó sobre la baja asistencia.

Pamela Franco y sus ingresos por conciertos en Europa. | Composición/Infobae

En Milán, la cantante enfrentó un incidente cuando algunos asistentes empezaron a gritar “Cueva”, en referencia al futbolista Christian Cueva. Franco respondió de manera desafiante, retando a los individuos a subir al escenario y decírselo en la cara. Su reacción se viralizó en redes sociales y generó diversas respuestas del público.