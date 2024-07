La expareja viajó al interior del país, pero la cantante de cumbia se fue hasta el viejo continente para cumplir con sus conciertos pactados | América Televisión

Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco están dando de qué hablar. Y es que la cantante de cumbia y el futbolista son relacionados amorosamente, luego de que el ‘Aladinno’ confirmara su separación de la madre de sus hijos, después de hacerse público el escándalo de infidelidad y pese a haberse perdonado.

Aunque se ha hablado mucho de que Franco y Cueva están en una relación oculta y que pronto la oficializarían públicamente, ahora parece que la historia ha dado un giro. Durante estos últimos días, se ha evidenciado que Pamela López y Christian Cueva han coincidido con sus viajes a la ciudad de la eterna primavera, Trujillo.

De acuerdo a las redes sociales de Cuevita, él estuvo primero con su familia, donde posó feliz con todos en su retorno. Después de eso, no dudó en salir de fiesta por a noche. Apareció en una discoteca en donde se presentaba la faraona de la cumbia, Marisol.

Pamela López y Christian Cueva se fueron a Trujillo, mientras Pamela Franco está en Europa

En ese evento, el futbolista no dudó en subir al escenario y ponerse a cantar el tema ‘Si me ibas a dejar’. La cantante mencionó que podía no estar de acuerdo con las decisiones del deportista en su vida privada, pero continuaría compartiendo con él.

Por su parte, Pamela López también compartió algunas imágenes de su visita a esta ciudad norteña. Ella se mostró junto a su hija mayor, quien reside allí. Ambas disfrutaron de un día de karaoke y comida, en medio de todo este escándalo que la ha involucrado.

Janet Barboza afirma que habrá reconciliación entre Cueva y López

Al ver todas estas coincidencias, la conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza mencionó que la mujer que finalmente decida quedarse con Christian Cueva, será la que pierda. Sin embargo, se mostró segura de que Pamela López y Christian Cueva ya habrían retomado su romance.

“Eso me huele a reconciliación a que ya regresaron”, expresó ante la sorpresa de sus compañeros. Por su parte, Brunella Horna trató de defender a su amiga y afirmó que viajó para ver a su hija mayor. “Ella ha ido a ver su hija mayor”, sentenció.

Al respecto, la popular ‘Rulitos’ señaló que sería ‘peligroso’ dejar a Christian Cueva solo en Lima, mientras que Franco tendrá medio mes fuera del país. “Pamela Franco 15 días en Europa, dejando solo a Christian Cueva en Perú, en la puerta del horno se quema el pan y eso le estaría por pasar a Pamela Franco”, sentenció al respecto.

¿Pamela Franco y Christian Cueva oficializarán?

De acuerdo a información de Rodrigo González, Christian Cueva ya estaba decidido en formalizar su romance con Pamela Franco y hacerlo público. Solo estaba esperando a firmar por un equipo de fútbol para luego aclarar su situación sentimental. “Cueva ya habría tomado una decisión y una Pamela Franco que simplemente está a la espera de esa oficialización. Mientras eso llega, ella ya ha sido separada de su trabajo”, mencionó la figura de Willax, quien asegura que el deportista tiene ofertas de UTC, UCV y hasta un equipo boliviano.

Ante ello, ‘América Hoy’ se comunicó con Franco para conocer si esto era cierto. La reportera del programa le consultó si próximamente la oficializarían: “¿Ya regresando de Europa habrá oficialización?”.

Pamela Franco revela detalles de su oficialización con Christian Cueva

Sin embargo, la cantante de cumbia prefirió no ahondar en el tema. Lejos de afirmar o negar este tema, prefirió mencionar que solo está enfocada en su trabajo. “Reina regresando de Europa yo seguiré trabajando y mucho gracias a Dios”, fue la escueta respuesta de la cumbiambera.