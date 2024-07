Jefferson Farfán sorprender con los curiosos requisitos para su próxima pareja: “Que tenga dos manos”

Jefferson Farfán sorprender con los curiosos requisitos para su próxima pareja. (Captura: Reporte Semanal)

En una entrevista reciente con Maritere Braschi para ‘Reporte Semanal’, el expelotero Jefferson Farfán sorprendió a todos con sus comentarios sobre los requisitos que debe tener su próxima pareja. Durante la conversación, la periodista no dudó en sacar los secretos mejores guardados de la dupla Farfán y Roberto Guizasola, quienes conducen el podcast ‘Enfocados’, donde conversan con exfutbolistas.

La charla tomó un giro interesante cuando la figura de Latina le preguntó a la ‘Foquita’ sobre lo que busca en una nueva pareja. “¿Qué te gusta de una mujer? Tú estás solo ahorita, ¿te gustaría encontrar pareja?”, indagó la periodista, poniendo al ex de Yahaira Plasencia en una situación un tanto incómoda.

El exfutbolista, conocido por su habilidad para evadir preguntas difíciles, respondió con humor y claridad. “Estoy enfocado en mis proyectos y en mi canal de YouTube. Ahora mismo no estoy pensando en tener pareja. Eso llega solo en su momento”, afirmó Jefferson, dejando en claro que su prioridad actual es su carrera fuera del campo.

Sin embargo, Braschi no se detuvo ahí y continuó: “Pero si tuvieras que pensar en una lista de características para una persona ideal, ¿qué te gustaría?”, acotó la comunicadora.

La respuesta de Farfán fue inesperada y divertida: “Lo que Dios me mande. Pero sí, que tenga dos ojos, dos manos, no más que eso”, dijo entre risas, causando la risa de su compañero Guizasola.

Ante la breve respuesta del deportista, la comunicadora se mostró sorprendida y sugirió que tal vez ese era el problema en sus relaciones y que, aunque ahora no tuviera requisitos, podría considerarlo en el futuro: “De repente deberías ser un poquito exigente”. Farfán, con cautela, respondió que podría tener razón: “Podría ser, podría ser, pero no, yo creo que lo que Dios me mande”, concluyó.

Jefferson Farfán reveló lo duro que fue alejarse de sus hijos

En otro momento de la entrevista, Jefferson Farfán compartió detalles sobre el dolor que sintió al estar lejos de sus hijos debido a sus compromisos futbolísticos. “Han sido momentos dolorosos. No estar en fechas especiales con mis hijos, al igual que con mi madre y la familia, porque el fútbol te quita mucho tiempo. Después ves los frutos de alguna manera,” relató el exjugador, subrayando el precio emocional de su exitosa carrera.

Durante la conversación, el exfutbolista habló sobre cómo su pasión por el deporte lo mantuvo alejado de sus seres queridos. Pasó muchos años viviendo en el extranjero, una realidad que le hizo perder momentos familiares importantes. Esta distancia resonó profundamente en su vida personal, haciéndole valorar aún más el tiempo con su familia.

Ahora, retirado del fútbol, Farfán ha decidido dedicar más tiempo a su familia, especialmente a sus hijos. “Ahora que estoy más libre, comparto más con mis hijos, más con mi hija menor y de verdad eso me llena de felicidad, porque estar fuera y no compartir con tus hijos es complicado, es doloroso,” expresó, mostrando su compromiso renovado con su rol de padre. En la actualidad, Farfán no solo se enfoca en recuperar el tiempo perdido con sus hijos, sino también en disfrutar de cada momento juntos.

Jefferson Farfán tuvo emotiva entrevista con Maritere Braschi. (Captura de Latina)

Ivana Yturbe descarta sentarse en el podcast de Jefferson Farfán

Hace poco, Ivana Yturbe estuvo como invitada en el podcast de Giancarlo Cossio en donde habló de diversos temas, entre los que se encontraba la posibilidad de un reencuentro con Jefferson Farfán. El presentador le consultó si es que aceptaría ir al programa ‘Enfocados’ del exfutbolista, pero la respuesta de Ivana fue clara.

“No (iría al podcast), no me la haría tampoco (una invitación) y creo que no por respeto. Todo lo que en algún momento se dio en el pasado, creo que ya no tiene nada que hacer en mi presente”, sostuvo la modelo, dejando la posibilidad que su esposo si podría ir.

Ivana Yturbe desata rumores de embarazo al presentar náuseas en 'El Gran Chef Famosos'. (Foto: Captura de Latina)