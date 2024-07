Jefferson Farfán revela cuál es el secreto de su ‘éxito’ en sus relaciones amorosas

El exintegrante de Alianza Lima comentó que hay ‘tentaciones’ por ser una figura pública, pero ha sabido manejarlo | Latina

Jefferson Farfán se ha convertido en toda una estrella fuera de las canchas, luego de su éxito con su podcast Enfocados, el mismo que tiene al lado de su amigo Roberto Guizasola. Ambos han desarrollado una fórmula ganadora que no ha hecho más que generar un sinfín de seguidores y vistas que los colocan como los mejores.

Sin embargo, más de uno ha querido conocer la intimidad de este proyecto. Esta vez, Maritere Braschi llegó hasta el ‘búnker’ de Jefferson Farfán, espacio que antes era una especie de discoteca y que ahora se ha convertido en el set de grabación de este proyecto audiovisual.

Allí, la conductora de Reporte Semanal le realizó una entrevista a la popular dupla y sorprendieron al contar algunos detalles de su vida personal. En esta charla, la conductora decidió hacerle algunas preguntas más íntimas a los exfutbolistas para conocer su vida privada.

Jefferson Farfán habla de su éxito en el amor.

Maritere fue más directa y les consultó cuál consideraban que era la razón de su ‘éxito’ con las mujeres. Les recalcó que, muchas veces, los futbolistas están expuestos a ser más cercanos a las mujeres por el estilo de vida que tienen. Incluso, mencionó que hay mucha tentación, en relación con ser infiel a sus parejas, pero dependerá de ellos decir que sí o que no.

Sin embargo, Roberto Guizasola mencionó que consideraba que su cercanía con las mujeres estaba en su personalidad, sobre todo en la capacidad de hacer reír a la mujer que pueda tener al lado. “Un poco alegre, bromista, así como Jefferson”, comentó.

Por su parte, Jefferson Farfán también respondió, pero decidió ahondar un poco más. El deportista también ha sido relacionado con más de una mujer y algunas de sus relaciones se han vuelto públicas, como con Melissa Klug, Ivana Yturbe, y Yahaira Plasencia. Al respecto, mencionó que cree que su ‘éxito’ en el amor está en su esencia como persona y que no cambiaría nada él.

“Yo creo que ser original, ser natural, ser uno mismo, no tener que fingir, ser (uno mismo), nada de poses. Nosotros somos tal cual como nos ves, tal cual somos, pero bien jodidos ah”, expresó bastante tranquilo.

Jefferson Farfán se hizo la vasectomía, pero congeló su esperma

El exfutbolista Jefferson Farfán compartió detalles sobre su vida personal en una entrevista con Maritere Braschi para el programa ‘Reporte Semanal’, allí decidió referirse a su rol como padre. El deportista reveló ante las cámaras que se sometió a una vasectomía, indicando que no tiene planes inmediatos de tener más hijos. Con esto dejó claro que su prioridad es su familia actual y disfrutar del tiempo con sus hijos.

No obstante, el exjugador de Alianza Lima también mencionó una precaución antes de su operación: realizó una reserva de esperma. Comentó que tomó esta decisión por si en el futuro aparece la “mujer elegida” con quien desee tener otro hijo. “Yo he guardado mi miel de abeja, por si en algún momento llega la elegida. La he guardado su pomito de miel,” expresó Farfán con humor.

Jefferson Farfán se pone emotivo al hablar del distanciamiento con sus hijos. | Latina.

Durante la entrevista, Maritere Braschi le preguntó directamente si había “cerrado la fábrica”, a lo que Farfán respondió afirmativamente, entre risas. Sin embargo, dejó en claro que si tuviera más hijos, solo sería uno más, pues ya tiene 4, la menor de poco más de un año.

Farfán también comentó una razón práctica para su decisión de no tener más hijos, señalando que “las pensiones están carísimas”. Este comentario podría tomarse como una indirecta a Melissa Klug, pues con ella tiene dos hijos en etapa escolar y tiene más de un conflicto legal pendiente.