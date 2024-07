Paco Bazán se quiebra por la separación de su esposa y su promesa de castidad: “Temo me gane mi humanidad”

Paco Bazán se quiebra por la separación de su esposa | Porque hoy es sábado con Andrés. Panamericana TV

Paco Bazán protagonizó un emotivo momento durante su participación en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, emitido este sábado 20 de julio. En el espacio conducido por Andrés Hurtado, el exfutbolista peruano no pudo contener las lágrimas al recordar su dolorosa separación de su esposa y reflexionar sobre la promesa de mantenerse casto hasta recuperar su matrimonio.

“Temo que me gane mi humanidad. No ha sido fácil, hay mucho sufrimiento en todos, en los hijos, en la familia, en el entorno. Humanamente, uno también se cansa. De momento, yo he respetado la voluntad de Dios que, de acuerdo a nuestra doctrina católica, tengo una esposa espiritual y no estoy dispuesto a dejar de comulgar”, declaró visiblemente afligido.

Paco Bazán junto a su esposa Janice en el día de su matrimonio religioso. La pareja se encuentra separada. Foto: pacobazan.blogspot

El conductor de ATV compartió la complejidad de mantenerse firme en sus creencias religiosas frente a las tentaciones. “Cuando uno pelea por una restauración familiar, es con uno mismo. Las parejas tienen su libre albedrío y nadie puede obligar al otro a amar, pero cuando uno quiere ser fiel a un pacto de sangre, tienes dos caminos: o eres fiel al pacto, a lo invisible; o te entregas al mundo y disfrutas de los placeres, eres feliz, es tan deliciosa la carne”, añadió.

Con lágrimas y visible agotamiento, Paco Bazán narró su batalla espiritual y cómo ha enfrentado su decisión en los últimos años. “Yo tomé una decisión, conmigo y con mi batalla espiritual. Pero sí tengo temor como todo tiene un límite. Estoy cansado, agobiado. He sido fiel al sacramento, han sido dos años en castidad, lo prometo”, confesó, mostrando a la audiencia el peso de su compromiso y la lucha constante que enfrenta diariamente.

Paco Bazán mostró su lado más vulnerable en entrevista con Andrés Hurtado. Captura/Panamericana TV

Finalmente, Paco Bazán aclaró al público que “no es perfecto” por mantenerse casto y que no ha tomado esta decisión para conmover a la madre de sus hijos. “No lo hago porque sea un fanático religioso tampoco, sino porque [si no lo hago] me pierdo. Aferrarme a la fe es no perderme en el mundo. Hay momentos que dudo, pero me pego a la disciplina para no perderme en los placeres”, sentenció el presentador de ‘El deportivo en otra cancha’.

Paco Bazán negó divorcio por infidelidad

Muchos se han preguntado por qué Paco Bazán y su esposa Janice se separaron después de más de una década juntos. Algunos rumores, impulsados por Rodrigo González, sugieren que el exfutbolista habría sido infiel a la madre de sus hijos, lo que la habría llevado a decidir no perdonarlo. Sin embargo, el presentador de ATV ha desmentido estas especulaciones.

“A mí de verdad nunca me ha importado lo que la gente diga. Cuando uno sabe quién es pueden decir mil cosas de uno, pero lo que importa es lo que uno sabe, que sabe quién es, yo sé quién he sido y sé quién soy”, declaró al programa ‘Todo se Filtra’.

Paco Bazán sobre rumores de infidelidad a su esposa: “No me importa lo que diga la gente”. | Todo se Filtra.

¿Quién es la esposa de Paco Bazán?

Aunque se encuentran separados actualmente, Paco Bazán está casado con una mujer llamada Janice, a quien conoció en 1999 durante sus inicios como futbolista en el Club Juan Aurich. Fue su compañero de equipo, Gustavo Vasallo, quien le presentó a Janice, hermana de su entonces novia.

El conductor de ATV recuerda con emoción el primer encuentro en entrevista con Ritmo Romántica: “Tenía 17 años. (Gustavo) me dijo que lo acompañara a la casa de su flaca. Cuando entramos, había una chiquilla guapísima, chinita, con los pómulos grandes, el pelo marrón y con camisa de colegio. Era la hermana menor. Fue un clic”.

El exfutbolista Paco Bazán recordó cómo conoció a su esposa, de quien se terminó separando tras varios años de matrimonio. Youtube / Ritmo Romántica

A pesar de la conexión inmediata, no iniciaron un romance al conocerse debido a su enfoque en la carrera deportiva y porque Janice aún estaba en secundaria. Sin embargo, años después, en 2002, se reencontraron en una boda. Bazán asistió solo al evento tras ser plantado por su entonces acompañante y, tras una breve conversación con Janice, su madre le aseguró que ella sería el amor de su vida.

Paco Bazán dejó pasar la oportunidad y contactó a Janice, iniciando una relación amorosa que culminó en matrimonio en 2005. Aunque era consciente de haberse casado joven, las presiones de la vida matrimonial y su entorno afectaron su relación, tanto con su esposa como con sus hijos. El exfutbolista admite haber sido un padre ausente y un esposo conflictivo. A pesar de estos desafíos, reconoce el amor y el valor de Janice, quien se mantuvo a su lado.

Paco Bazán afirme que sigue siéndole fiel a Janice porque, ante los ojos de Dios, siguen casados.

Sin embargo, el comportamiento del actor no cambió y Janice se marchó de su vida, dejándolo en una profunda tristeza. Hoy en día, Bazán está haciendo méritos para recuperar a la madre de sus hijos. “Yo sí creo que de un matrimonio roto por una infidelidad o por lo que sea, hay restauración si existe arrepentimiento (...) Hoy estoy en abstinencia de alcohol, sexo y malas amistades. Nunca fui más libre”, sostuvo.