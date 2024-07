Paco Bazán sobre rumores de infidelidad a su esposa: “No me importa lo que diga la gente”. | Todo se Filtra.

Paco Bazán se animó a dar una entrevista al programa ‘Todo se Filtra’, donde fue cuestionado por un reportero acerca de su separación de su esposa. Rodrigo González, conocido por sus comentarios punzantes, insinuó que la ruptura podría haberse debido a una infidelidad, lo que generó gran revuelo entre los seguidores del exjugador.

La figura de ATV, conocido por su franqueza y su amor por su familia, aprovechó la oportunidad para expresar sus sentimientos hacia sus hijos y desmentir las especulaciones. Asimismo, aseguró que todo lo que uno puede apreciar en la televisión, es un show.

“Yo tengo tres hijos hermosos, mi hija de 12, mi hijo de 8 y otro de 6 que son increíbles, son lo más lindo que la vida me ha regalado. Yo vivo para ellos, vivo para mi familia, mato por mi familia, soy un papá maravilloso. Esto qué es, esto es un show... ¿de verdad se lo toman en serio?”, comentó.

Se desconoce las razones por las que Paco Bazán se separó de su esposa. Sin embarga, se especula que la ruptura se dio por una infidelidad del exfutbolista.

El exfutbolista minimizó la importancia de las especulaciones sobre su vida personal, demostrando una vez más su carácter fuerte y decidido. Afirmó que nunca le ha importado lo que los demás piensen de él, ya que está seguro de quién es y de sus acciones.

“A mí de verdad nunca me ha importado lo que la gente diga. Cuando uno sabe quién es pueden decir mil cosas de uno, pero lo que importa es lo que uno sabe, que sabe quién es, yo sé quién he sido y sé quién soy”, declaró.

La crisis matrimonial de Paco Bazán

En su entrevista con Ritmo Romántica, Paco Bazán indicó que es consciente que se casó bastante joven y que hubo una época en la que se sentía presionado por sus amigos, quienes lo incitaban a que viviera una vida de soltero, pese a estar casado con Janice.

“Nunca usé el anillo porque yo creía que era un simbolo de esclavitud. El matrimonio a veces me asfixiaba, era yo, no mi esposa. Había mucha presión para que viviera como soltero en una unión conyugal, era una presión fuertísma”, acotó la figura de ATV.

Estas dudas sobre el rumbo que tomó su vida afectaron no solo su relación con su esposa, sino también su trato con sus dos hijos. “Yo era un mal papá, un pésimo papá, ausente, vehemente y que corregía con violencia. No era empático, era egoísta. No me daba cuenta, no lo hacía por dañar”.

Paco Bazán y la verdadera razón por la que se separó de su esposa luego de 20 años juntos

“Fueron 20 años en los que viví perdido, insatisfecho conmigo, de que nada me llenara. Tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todos los sentidos. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud, que fue mi esposa y me regaló dos hijos maravillosos”, sostuvo.

¿Quién es la esposa de Paco Bazán?

El exdeportista Paco Bazán ha sido reservado sobre su vida sentimental, pero en una entrevista con Blanca Ramírez en abril de 2023, reveló detalles de su matrimonio con Janice. Bazán recordó con emoción cómo conoció a su esposa en 1999, al inicio de su carrera en el Club Juan Aurich. Fue su compañero de equipo, Gustavo Vasallo, quien los presentó, ya que Janice era la hermana menor de la enamorada de Vasallo.

Con solo 17 años, Bazán quedó impresionado por la joven Janice, describiéndola como una chica guapísima con pómulos grandes, pelo marrón y una camisa de colegio. “Fue un clic”, relató Bazán, recordando ese encuentro como el inicio de su “alucinante” historia de amor.

Paco Bazán se casó en el 2005.