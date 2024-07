Rosángela Espinoza explica por qué no abrazó a Johanna San Miguel cuando anunció su salida de Esto es Guerra

Rosángela Espinoza responde por qué no abrazó a Johanna San Miguel cuando anunció su salida de EEG.

Después de ser duramente cuestionada por no acercarse a abrazar a Johanna San Miguel cuando anunció su salida de Esto es Guerra, así como lo hicieron todos sus compañeros; Rosángela Espinoza decidió pronunciarse a través de las cámaras de ‘América Espectáculos’.

La popular ‘chica selfie’ aclaró que su reacción no fue porque no le haya importado la situación, sino porque le causó sorpresa y no supo manejarlo. La modelo reafirmó su cariño por Johanna San Miguel, e indicó que la noticia le chocó mucho.

“Yo estaba medio, (no asimilaba la noticia), no podía. Había escuchado, pero decía, ‘no creo que se vaya’. Me quedé tiesa, hay personas que no saben, pero yo me escondo un poco, me encierro en mi mundo. No lo podía creer”, indicó Rosángela, resaltando que Johanna San Miguel será irremplazable.

Rosángela Espinoza contó ahora está tranquila, pero el día que vea a la nueva conductora o conductor, le chocará mucho.

“Me da mucha tristeza, porque al no verla en esta etapa de mi vida donde todo está distinto, me va a chocar muchísimo. Ahora no la siento, pero cuando voltee y vea que otra persona está ocupando su sitio va a ser un shock para mí. Yo decía no puede ser. Se va Johanna”, recordó.

Rosángela Espinoza aclara que estima mucho a Johanna San Miguel y que la extrañará en Esto es Guerra. Composición Infobae Perú

Para la modelo, no habrá alguien que pueda reemplazar a la conductora de TV. Sin embargo, sea quien sea el elegido, dice que no buscará conflictos como en anteriores ocasiones. Al contrario, buscará una mayor interrelación con esa persona.

“Ahora no quiero ningún tipo de conflicto, le voy a dar mucho amor”, indicó.

La despedida de Johanna San Miguel

La noche del lunes 15 de julio, Johanna San Miguel sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de Esto es Guerra. La conductora indicó que solo permanecerá hasta el fin de julio por motivos estrictamente personales. Esta acción hizo que los integrantes del programa se acercaran y la abrazaran. Sin embargo, Rosángela Espinoza no lo hizo. .

“Quiero agradecer a toda la gente y seguidores que me han visto todo este tiempo, incluidos a mis ‘haters’. Pedirles que sigan disfrutando de este programa que se hace con tanta pasión, garra y camiseta. Es lo que siempre nos ha definido. No pensaba hacerlo en este momento. Muchas gracias por todo este tiempo compartido”, fueron las palabras de Johanna San Miguel.

Johanna San Miguel dejó en claro que los motivos de su salida son estrictamente personales, por los que prefirió no ahondar en el tema. “Amo este programa, soy pionera, soy la mamá leona y lo seré por siempre”, añadió la actriz, quien no podía contener el llanto mientras recibía el apoyo de los integrantes del programa.

Johanna San Miguel deja 'Esto es Guerra': la conductora confirma su partida. | América TV

¿Qué hará Johanna San Miguel luego de Esto es Guerra?

En una entrevista para su canal, la también actriz Johanna San Miguel reveló que en este tiempo, lejos de las cámaras de TV y de cumplir un exigente horario en las instalaciones de Pachacámac, se enfocará en el teatro, una de sus más grandes pasiones.

“Vuelvo a las tablas, mi pasión eterna. Sí, me voy al teatro, que es un espacio que hace tiempo no exploro como yo quiero. ‘EEG’ es un programa maravilloso, pero es intenso y super demandante. Si yo quiero hacer una temporada o una gira no podía dejar el programa... pero tengo una parte mía que le gusta el teatro, eso entre otras cosas”, contó.

San Miguel contó que tendrá una gira en el mes de septiembre con su unipersonal ‘Queca en Ya siéntese señora’ en Trujillo. Y los fines de semana del último trimestre del año estará con la misma propuesta teatral en el escenario de Plaza Norte en Independencia.

En otro momento, resaltó que su salida no es por temas de salud ni mucho menos porque se irá a otro canal, como muchos están especulando. No bastante, aclaró que tampoco le desagradaría una futura propuesta que implique un programa propio.

“Sería ideal tener mi programa, recuerdo que tenía ‘Minuto para ganar’ fue increíble una de las cosas más lindas que he hecho. Sí, lo hemos conversado con Mariana, así que cabe la posibilidad de hacer otra cosa... que me permita también hacer lo que me gusta y hacer TV en un formato diferente”, explicó.

Johanna San Miguel y lo qué hará luego de su salida de ‘Esto es Guerra’. América TV. Más Espectáculos.