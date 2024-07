‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Minuto a minuto de la crítica de Magaly Medina a Paolo Guerrero por desplante a la UCV

¿Qué pasó en la última edición de Magaly TV La Firme?

Magaly Medina arremetió contra las conductoras de ‘América Hoy’ quienes prefirieron no criticar los looks de los artistas peruanos en los Premios Heat, pese a que los vestuarios no eran los mejores. La figura de ATV se diferenció y dejó en claro que los compatriotas no destacaron por su estilo.