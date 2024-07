Abogado de Dina Boluarte considera que Pedro Castillo es quien “debería seguir gobernando”

Letrado argumentó que ni siquiera debería ostentar la condición de abogado de la presidenta en la actualidad.| Canal N

Cuestiona la investidura de su defendida. El abogado de la mandataria Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, mencionó que la persona que debería estar ocupando la Presidencia de la República en este momento es Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por diversos delitos; entre ellos, organización criminal, rebelión y otros.

Incluso, mencionó en entrevista con Canal N, que “no debería estar sentado en la condición de abogado de la presidenta, ya que quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo”.

“Hay que ser coherente en la vida, principalmente en el ejercicio de la abogacía penal. He sostenido con el expresidente Castillo que no debió ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Lamentablemente, las resoluciones del juez supremo de investigación preparatoria y la sala penal de apelaciones así lo han resuelto”, manifestó.

Letrado defendió al vacado expresidente, denunciado por rebelión y otros delitos.

Consultado sobre el delito de rebelión, indicó que en su opinión no hubo “dentro de la exactitud o tipicidad que exige el delito, y me parece particularmente que se ha forzado esa figura para generar una persecución contra él. Independientemente de si se trata de [Pedro] Castillo, [Alan] García, [Alberto] Fujimori o cualquier otro”.

La postura del representante legal de la mandataria sorprende al conocerse que Dina Boluarte ha calificado el fallido golpe de Estado llevado a cabo por Pedro Castillo como tal.

“La única verdad, señores del mundo y del Perú, es que hubo un golpe de Estado el 7 de diciembre, un golpe de Estado fallido. [...] La forma en qué salió Pedro Castillo es una forma de victimizarse para decir qué se ha dado un golpe de Estado cuando él es autor de su propio golpe de Estado, y no salir por la presión de las 57 carpetas fiscales que tiene en su contra por actos de corrupción. Ese día 7 de diciembre él tenía la obligación de ir ante el Congreso a formular su descargo por estas acusaciones de corrupción”, dijo a poco más de un mes de sucederlo en el cargo.

Dina Boluarte sostiene que Pedro Castillo hizo autogolpe para victimizarse

“El Perú y su frágil democracia se asomaron al abismo ese día, cuando el expresidente Pedro Castillo pretendió dar un golpe de Estado al anunciar la intervención del Congreso, la disolución del Poder Judicial y el Ministerio Público, entidades que coincidentemente lo estaban investigando por serias imputaciones de corrupción y crimen organizado”, mencionó a un año del suceso.

“Leí un documento sin consecuencia”

Para la sorpresa de la ciudadanía, en una de las audiencias por el caso de rebelión, el exmandatario argumentó que solo leyó un documento sin intenciones subversivas, pese a que pidió disolver el Congreso de la República y reorganizar el sistema de justicia que lo investigaba. Aseguró que su acción no constituye un delito bajo el código penal peruano.

“Se me acusa de cometer un delito que no cometí. En qué parte del Código Penal o de la Constitución se menciona el golpe de Estado. No he cometido el delito de rebelión. Solo leí un documento sin ninguna consecuencia. No ha habido argumento más que lo que dice un reportaje de televisión. ¿Desde cuándo leer un discurso se convierte en un delito de rebelión? ¿Desde cuándo un discurso tiene municiones?”, señaló Castillo en su intervención.