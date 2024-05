Pedro Castillo sobre golpe de Estado: “Leí un documento sin ninguna consecuencia”

Expresidente vacado insistió en su inocencia.

El vacado Pedro Castillo continúa minimizando los graves hechos del pasado 7 de diciembre de 2022. Durante la audiencia de control de acusación, el antecesor de Dina Boluarte no solo insistió en su inocencia, sino que cuestionó la base legal de los cargos por rebelión que se le imputan.

Para la sorpresa de varios, el exmandatario argumentó que solo leyó un documento sin intenciones subversivas, y que su acción no constituye un delito bajo el código penal peruano. Cabe mencionar que no es el único investigado por este hecho. También están incluidos los exministros Betssy Chávez, Willy Huertas, y Roberto Sánchez.

“Se me acusa de cometer un delito que no cometí. En qué parte del Código Penal o de la Constitución se menciona el golpe de Estado. No he cometido el delito de rebelión. Solo leí un documento sin ninguna consecuencia. No ha habido argumento más que lo que dice un reportaje de televisión. ¿Desde cuándo leer un discurso se convierte en un delito de rebelión? ¿Desde cuándo un discurso tiene municiones?”, señaló Castillo en su intervención.

Exmandatario vacado insiste en la ilegalidad de la acusación en su contra por la ruptura del orden constitucional. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Qué dijo Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022?

Pedro Castillo enfrenta acusaciones de golpe de Estado por el abrupto mensaje que dio el pasado 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso, el establecimiento de un gobierno de emergencia y la reorganización del sistema judicial. El discurso que brindó aquel día fue el siguiente:

“[...] Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar, por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, orientado a restablecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas:

Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.

Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución, en un plazo no mayor de nueve meses.

Pedro Castillo anunció elecciones congresales para la elaboración de una nueva Constitución. | REUTERS/Angela Ponce

A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley.

Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente.

Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional.

Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley.

La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios.

Otra de las disposiciones fue el resguardo de las calles de la PNP junto a miembros de las FF.AA. | Radio Nacional

Llamamos a todos las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones, que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo, sin discriminación alguna.

Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.

Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables.

¡Viva el Perú!”, exclamó Castillo.