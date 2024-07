Pamela López se habría involucrado en el matrimonio del arquero Joel Pinto: “Hizo lo mismo que Pamela Franco”

La exesposa del deportista y seguidora del popular ‘Peluchín’ le hizo esta revelación a través de Instagram. La noticia ha dejado a más de uno sorprendido | Willax

Interrumpiendo su programación habitual, Rodrigo González sorprendió con un comunicado que ha llamado poderosamente la atención. Mientras se encontraba comentando el caso de Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López, le llegó un mensaje a su cuenta de Instagram de una mujer que asegura ser la exesposa del arquero Joel Pinto quien tenía acusaciones contra Pamela López.

De acuerdo a su versión, la mujer aseguraba estar sorprendida con la manera en la que se trataba a López en este trío amoroso. Y es que, actualmente, la influencer está quedando como una víctima de la infidelidad de su esposo, una vez más con la cumbiambera y expareja de Christian Domínguez.

“Quiero leerles un mensaje que me ha mandado una Rodriguista. Me impresiona lo que me ha dicho. Me está dando datos, nombre y apellido y no me ha dicho que no puedo decirlo. Lo que no te dejan de permitir, está permitido”, mencionó al inicio de su mensaje.

Tras ello, comentó que López había sido la manzana de la discordia en su relación con el arquero, incluso detalló que este hecho se dio lugar en el año 2010, es decir, hace 14 años, cuando ella era esposa del deportista. “

Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen ni idea de lo que ella me hizo en el año 2010, mientras yo era esposa del arquero Joel Pinto, el ‘Gato’ Pinto”, continuó su descargo.

Detalló que López se comportó como lo hace Pamela Franco con ella. Además, contó que Christian Cueva, se comunicó con ella para conocer si esto era cierto, pero ella prefirió mantener el silencio. Por eso, pidió que no la traten de víctima, ahora que le pasa lo mismo.

“Me hizo exactamente lo mismo que hoy se lo hace Pamela Franco. Y te digo más, Cueva contactó conmigo en su momento para que yo le contase toda la historia, pero yo me quedé callada, pero no me parece que la pongas de víctima cuando no lo es”, agregó en su descargo.

Luego de leer todo este mensaje, Rodrigo González mencionó que está cumpliendo al contar esto porque la persona implicada considera injusto lo que se dice ahora. “Cumplo con contarlo públicamente, porque dices que te parece injusto. Pamela López le hizo eso en el 2010 metiéndose en su matrimonio”, finalizó.

Pamela López compartió reflexivos mensajes tras escándalos de Christian Cueva

Luego de que se expusiera una supuesta cercanía entre Christian Cueva y Pamela Franco, la madre de los hijos del futbolista, usó sus redes sociales para compartir algunos mensajes bíblicos. Estas reflexiones reflejarían su actual estado emocional tras conocer estas noticias. Por ello, no dudó en dejarlas en sus historias de Instagram luego de mucho tiempo de silencio.

“Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón”, mencionaba al inicio Pamela López.

Sin embargo, complementó con más mensajes sobre las actitudes que nos pueden hacer daño a las personas. “Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro; esas son las que contaminan”.

Todos estos mensajes dejarían ver su decepción y tristeza ante una situación como esta, en la que, nuevamente, su pareja termina traicionándola, pese a que antes lo perdonó públicamente en medio de lágrimas.