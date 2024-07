Pamela Franco responde quién pagó su fiesta de cumpleaños y si regresó con Christian Cueva, esposo de Pamela López

Pamela López responde sobre su vínculo con Christian Cueva. América Hoy

El nombre de Pamela Franco ha sido blanco de titulares después de ser involucrada una vez más con Christian Cueva. Como se recuerda, la cantante confesó hace unos meses que tuvo una relación extramatrimonial con el futbolista, vínculo que duró dos años.

Después de esta fuerte confesión, en medio de lágrimas, Pamela Franco aseguró que había aprendido la lección y que no volvería a cometer el mismo error. Sin embargo, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza tras la realización de su último cumpleaños, donde la bailarina botó la casa por la ventana y tuvo una serie de orquesta que hicieron bailar a los invitados.

Pamela Franco: las orquesta que tocaron en su fiesta y sus invitados. (Video: Amor y Fuego / Willax TV).

Cuando se hablaba de todo lo que podía haber gastado Pamela Franco en su fiesta, medios de televisión sacaron a la luz de posibles auspiciadores, donde estaría Christian Cueva. Además, informaron que si bien es cierto el futbolista no fue visto en la fiesta, sí se pudo ver un vehículo, cuya propiedad es de Cueva y su esposa Pamela López.

Según señalan, el carro llegó y de inmediato sonaron los marichis, alegando que fue el popular ‘Aladino’ quien los envió. En medio de estos rumores, Christian Cueva causó más revuelo al publicar un comunicado donde informaba su separación.

“Hago de conocimiento público que, a la fecha y desde hace unos meses, me encuentro separado de mi esposa de común acuerdo, sin compartir hogar. Estamos intentando vivir esta etapa con tranquilidad basada en el respeto mutuo, el cariño existente y el amor por nuestros menores hijos”, se puede leer en su comunicado.

La propia Brunella Horna, amiga de Pamela Franco, salió al frente para desmentir esta publicación del futbolista, indicando que Pamela López y Cueva estaban llevando vida de casados, por lo que esta publicación sorprendió a todos, incluso a la misma López.

Indicó, además, que el sábado 29 de junio, el matrimonio estuvo en el mismo hotel después del partido. “Como esposo, no como amigos”, remarcó la conductora de América Hoy.

Brunella Horna revela que Pamela López está destrozada tras comunicado de Christian Cueva. América TV

Finalmente, pidió que si Christian Cueva quiere iniciar una relación con Pamela Franco, que no haga sufrir más a Pamela López.

“Si quiere estar con Pamela Franco, termina, por qué hacerla sufrir a tu esposa, a tu familia entera, tus hijos, tu entorno. Ir al retiro, pedirle perdón y todos los mensajes que los he leído y no me lo puedes negar”, cuestionó la esposa de Richard Acuña.

La respuesta de Pamela Franco tras estas especulaciones

Pamela Franco no ha dejado de estar activa en redes sociales ante esta ola de especulaciones y críticas por la supuesta. La cantante se ha mostrado bastante tranquila ante sus seguidores de Instagram.

Después de publicar un video publicitario, la bailarina respondió a su manera y no dudó en subir imágenes de lo que fue su fiesta, donde agregó los agradecimientos respectivos, etiquetando a las marcas, dejando en claro que fue ella quien hizo la gestión de la decoración, la mesa de aperitivos y hasta los tragos.

Pamela Franco etiquetó a las marcas que estuvieron en su fiesta. IG

Pamela Franco agradeció a los proveedores de su fiesta, dejando en claro que fue ella quien hizo la gestión. IG

Sin embargo, no se puede ver algún agradecimiento a las orquestas, por lo que no se sabe si ella costeó estas presentaciones, fueron por canje o fue un obsequio de alguien.

Las publicaciones de Pamela Franco tras ser involucrada con Christian Cueva. IG

Pamela Franco también respondió a las consultas de ‘América Hoy’. La cantante reiteró que fue ella quien se hizo cargo de los preparativos de su reunión, no Christian Cueva.

“Es sencillo, celebré mi cumpleaños como yo quería, porque pude darme ese engreimiento, porque me saco el ancho trabajando y nadie me ha dado nada”, indicó la bailarina.

¿Qué respondió sobre la separación de Cueva y Pamela López?

Sobre la separación de Christian Cueva con Pamela Franco, la expareja de Christian Domínguez resaltó que ella no tiene que ver en ello.

“De otras personas yo no tengo que decir nada, porque ese no es mi tema. No tengo que decir nada de nadie. No hay más. Yo seguiré trabajando, por eso he hecho eso siempre, porque a mí no me regala nada nadie, por más que muchas personas digan lo contrario. Sé lo que soy y nadie me hará dudar de eso”, sentenció.

Consultada por si tiene algún romance con Christian Cueva, indicó: “Amiga (a la reportera) de verdad, no tengo nada que decir”, evitando confirmar o negar estos rumores.

Pamela Franco y sus mensajes tras ser involucrada con Christian Cueva.

¿Pamela Franco y Christian Cueva se reunieron el miércoles 3 de julio?

En el programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina indicó que la cantante y el futbolista se habrían reunido en privado. Se desconoce las razones, pero la periodista señaló que esta información es veraz y no podrá ser negada por los protagonistas.

“Es una información que no solo está en mi programa, algunos lo han dicho con mucha ligereza, otros con fuentes mejor informadas, pero nosotros sí tenemos razones que indicarían que Cueva y Pamela, el día de hoy, no sé a qué hora anoche, no sé si en la mañana, pero hoy han estado juntos o están juntos en la casa de Pamela Franco”, indicó Magaly Medina.

Christian Cueva y Pamela Franco habrían estado juntos este miércoles en depa de la cantante.