Peruana revive la etapa escolar bailando “Son de amores” de Andy y Lucas: conductores españoles replican sus movimientos

El material audiovisual de Lis Padilla ha recibido comentarios hilarantes de peruanos y ciudadanos de diversas partes del mundo. (TikTok @lispadilla6)

Las etapas escolares son una fuente inagotable de recuerdos, plasmados en vivencias compartidas con amigos. Las excursiones escolares abrían las puertas a aventuras, mientras que las verbenas transformaban los patios en fiestas. En medio de estas experiencias, una imagen recurrente es la de estudiantes coreando canciones en los salones y pasillos. Una de los temas musicales más evocados es “Son de amores” de Andy y Lucas, una balada que hacía suspirar a la comunidad estudiantil, alejándolos brevemente de la realidad académica.

De entre los muchos géneros musicales interpretados, la balada despuntaba por su capacidad de hacer soñar a los colegiales. Esta canción, a pesar del paso del tiempo, sigue provocando suspiros en aquellos que, al ritmo de su melodía, pensaban en su amor platónico o en ese cariño no confesado por timidez o temor al rechazo.

“Son de amores” fue lanzada al mercado por Sony BMG el 27 de mayo de 2003 en España. Poco tiempo después, este tema comenzó a sonar en las radios del Perú, alcanzando gran popularidad. Una de las emisoras que difundió las creaciones del dúo español, formado por Andrés Morales y Lucas González, fue Ritmo Romántica. En la actualidad, sus canciones siguen siendo escuchadas en TikTok, donde esta melodía se ha convertido en un trend popular.

“Son de amores” es una canción que pertenece a Andy y Lucas, dúo español. (okdiario.com)

La peruana que baila al ritmo de “Son de amores”

Lis Padilla ha logrado traer a la memoria un tema musical que se escuchaba en los colegios y que ha vuelto a poner en el ojo público a Andy y Lucas, cantantes españoles que aún siguen vigentes en la escena artística. La joven, que publicó un video en TikTok, no hizo un cover ni relató lo que se hacía en la etapa escolar cuando esta canción estaba de moda. En el material audiovisual, enseña a bailar “Son de amores” luego de que se convirtiera en un trend en la plataforma.

Aquella mujer que habría coreado este tema musical de Andy y Lucas en las escuelas y se habría encontrado con cancioneros escondidos entre separatas y libros de Comunicación Integral o Matemática, ahora ofrece un momento divertido a sus compatriotas al realizar un trend en TikTok.

En el clip se le puede ver explicando cómo se debe bailar la composición de Andy y Lucas, moviendo los brazos y contorneándose como si fuera una profesora de danza. No hay música de fondo; ella misma canta para marcar sus pasos, los cuales han sido replicados por miles de usuarios en la red social.

Como si fuera una profesora de danza, la mujer realiza los pasos de manera didáctica. (Composición Infobae: TikTok @lispadilla6 / cmtv.com.ar)

Este video podría haber pasado desapercibido si no fuera por la forma en que la joven explica los pasos. “Cuando dicen ‘matan’, haces este movimiento, luego sacas tu pistola y haces ‘pum, pum, pum’”, dice nuestra compatriota, mientras realiza movimientos que podrían herir la susceptibilidad de un sector de la población. Sin embargo, lo cierto es que su forma de bailar ha logrado que las personas disfruten de un momento de esparcimiento y diversión.

Respecto al paso que ha generado revuelo, se trata del movimiento violento de la pelvis acompañado del gesto de disparar a alguien con la mano. Las palabras que utiliza, similares a las que podría decir un familiar, le dan ese toque íntimo a su mensaje.

Reacciones de internautas y de un medio de comunicación español

El material audiovisual de Lis Padilla, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok, ha recibido comentarios hilarantes de peruanos y ciudadanos de diversas latitudes. Opiniones como “Son de amores, fua fua, esa me la aprendí. La parte de la pistola no me sale... se me mueve todo el mondongo”, “Ayuda, llevo media hora riéndome del pum, pum, pum”, y “Ni mi profesor de danza explica tan bien”, inundan la red social. Esto demuestra que esta plataforma es un espacio donde las personas pueden divertirse y desconectarse de la realidad por unos minutos.

V“Los bailes de la escuela”, “La coreografía que pone la maestra en los bailes escolares” y “Una forma divertida de recordar a Andy y Lucas” son otros de los comentarios que se pueden leer en TikTok.

Los movimientos de Lis no solo han sido observados, sino que también han sido replicados por internautas. Entre ellos destacan los videos de Melissa Paredes, Rossana Fernández Maldonado y Marco Zunino. Estos dos últimos acompañaron a la joven a realizar los pasos de “Son de amores” en un set de televisión.

Personajes de la TV peruana han realizado el trend "Son de amores. (Composición Infobae: TikTok @melissapareds / @lispadilla6)

El carisma y la ocurrencia de la peruana también han dibujado una sonrisa en el rostro de los conductores españoles del programa televisivo “Zapeando”. “El primer baile del verano que también da un poquito de miedo. Amores que matan y si te dejan medio vivo, luego pum, pum, pum”, expresó Dani Mateo, visiblemente alegre.

Es preciso señalar que, aunque esta canción pertenece a Andy y Lucas, la versión que se ha hecho viral es la de Pabllo Vittar, artista drag queen cuya voz se ha escuchado miles de veces. Es preciso señalar que los videos de esta cantante en YouTube han aumentado considerablemente en los últimos días.