Melissa Klug respalda a su hija Melissa tras asegurar que Abel Lobatón falló como padre: “Es la verdad”

Melissa Klug se refiere a reproche de Melissa Lobatón contra su padre Abel.

Melissa Klug dejó en claro que no asistirá al podcast de Jefferson Farfán, padre de sus hijos varones. “No hay forma y tampoco creo que me invite.”, indicó la influencer a un medio local. Pese a este rechazo, la polémica figura dejó entrever que la comunicación entre ellos ha mejorado.

Al ser consultada sobre si viajó a Miami para estar en la Copa América, Melissa Klug indicó que no, pero sí lo hizo el exfutbolista con uno de sus hijos. Ambos se encuentra en Estados Unidos para asistir al emblemático partido entre Perú y Argentina, que se llevará a cabo este sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium.

Este viaje marca un momento significativo en Melissa Klug y Jefferson Farfán, pues después de estar envueltos en problemas legales, la influencer se ha visto motivada a bajar la guardia, resaltando que la felicidad de su hijo es primero.

“Mi hijo está feliz, emocionado, y yo contenta de que tenga ese tiempo con su padre”, añadió al diario Trome.

Como se recuerda, la última vez que Melissa Klug habló de Jefferson Farfán, anunció una contrademanda si su expareja persistía en demandarla.

Melissa Klug asegura que se defenderá si Jefferson Farfán la sigue atacando legalmente.

“Es desgastante, para él quizás no porque lo ven los abogados, pero si él me demanda, yo voy a tener que contrademandar porque no me voy a quedar con los brazos cruzados, no me voy a quedar sentada viendo cómo él sigue demandándome, porque voy a defenderme”, indicó Melissa, quien, bastante firme, aseguró que no le pedirá perdón a Farfán.

“Yo no estoy pidiendo que él me perdone ni nada, no tengo que pedirle. Al único que se le pide perdón es a Dios”, aseguró.

¿Qué dijo sobre el mensaje de Melissa Lobatón?

Melissa Klug también se refirió a la publicación que hizo su hija Melissa Lobatón contra su padre, el exfutbolista Abel Lobatón. En este post, la joven resalta la frase “papá falló, mamá nunca”, además expresa su agradecimiento por el apoyo incondicional que le ha dado su madre durante su crianza.

Melissa Klug compartió el mensaje de Melissa Lobatón. IG Infobae Perú

“Es la verdad, es lo que piensa y siente, contra eso no se puede hacer nada y siempre estaré para mis hijos hasta que Dios lo permita”, dijo Klug

Estas palabras también tuvieron la reacción de Abel Lobaton, quien justificó el haber fallado como padre. Según el exfutbolista, el trabajo consumió todo su tiempo.

“Es parte de, si ella dice que yo fallé, está bien. Lo que pasa es que si tú no estás presente, lógicamente que siempre vas a fallar. El futbolista no está en el Día del padre, Día de la Madre, día de la graduación de sus hijos y a veces ni el nacimiento de su hijo. ¿Eso es fallar? no, porque estaba trabajando”, comentó a las cámaras de Magaly Medina.

Magaly Medina arremete contra Abel Lobatón tras hablar contra sus hijas Melissa y Samahara. Magaly TV La Firme

La fuerte crítica de Magaly Medina contra Abel Lobatón

La conductora de ATV criticó fuertemente las declaraciones de Abel Lobatón, donde minimizó los reproches de su hija Melissa. Magaly Medina indicó que también tuvo un padre que trabajaba mucho, pero siempre estuvo presente cada vez que podía, aprovechando los feriados y días festivos.

“Mi padre no estaba en los días festivos, pero los demás días, sí. Yo sabía que podía contar con un padre. Entonces, el hecho de que seas futbolista, no quiere decir que descuides la crianza de tus hijos. Un padre que quiere estar involucrado, es un padre involucrado, así haya feriados, viva en otro país. En fin, ahora entendemos un poco, cuando hablemos de Samahara, pensemos en el padre que tuvo”, finalizó.

Magaly Medina arremete contra paternidad de Abel Lobatón.