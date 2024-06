Melissa Klug asegura que no le pedirá perdón a Jefferson Farfán y alista contrademanda: “La paz le dura muy poco”

Melissa Klug anunció que alista tomar acciones legales contra su expareja y padre de dos de sus hijos, Jefferson Farfán, tras la victoria del exfutbolista en un juicio en primera instancia. Así lo anunció la influencer en entrevista con el programa ‘América Hoy’. La empresaria anunció que está preparando una contrademanda en respuesta a la resolución judicial reciente.

La disputa legal entre Klug y Farfán ha sido de larga data, involucrando tensiones y desacuerdos por varios años. Recientemente, el sobrino del ‘Cuto’ Guadalupe ganó una demanda contra Melissa, donde ella tendría que pagarle la suma de 300 mil dólares. Este hecho ha impulsado a la empresaria a responder judicialmente.

“Nadie tiene que sentirse victorioso, decir que ha ganado porque este es un proceso”, aclaró.

Melissa Klug asegura que se defenderá si Jefferson Farfán la sigue atacando legalmente. América Hoy/ IG

En conversación con América Hoy, Melissa Klug contó que intentó conciliar con Jefferson Farfán sin éxito, sin embargo, él es el que no ha aceptado, hecho que no le quita el sueño. La mediática figura indicó que planea defenderse en cada oportunidad que sea necesario.

“Es desgastante, para él quizás no porque lo ven los abogados, pero si él me demanda, yo voy a tener que contrademandar porque no me voy a quedar con los brazos cruzados, no me voy a quedar sentada viendo cómo él sigue demandándome, porque voy a defenderme”, indicó Melissa, quien, bastante firme, aseguró que no le pedirá perdón a Farfán.

“Yo no estoy pidiendo que él me perdone ni nada, no tengo que pedirle. Al único que se le pide perdón es a Dios”, aseguró.

Consultada por si está dispuesta a dialogar con el padre de sus hijos para resolver las diferencias, Klug mencionó que, aunque han tenido conversaciones en el pasado, la paz entre ambos ha sido breve. “En otras oportunidades hemos conversado y creo que son muy pocos tiempos los que llevamos la fiesta en paz. Bueno, por mi lado yo siempre, pero a él le dura muy a poco. Si se da (la conciliación) bien, y si no, no”, sentenció.

En otro momento, se refirió a la buena relación que lleva Jefferson Farfán con Darinka Ramírez, madre de su última hija. “¿Por qué será?”, cuestionó, dejando a la imaginación su respuesta.

Melissa Klug cuestiona la buena relación entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez | América Hoy - América TV

Jefferson Farfán alista su propio Mall

Jefferson Farfán habría iniciado una nueva etapa profesional tras su retiro del fútbol, invirtiendo en la construcción de un centro comercial en la antigua Panamericana Sur. Así lo informó el programa ‘Todo se filtra’.

El programa de Panamericana Televisión señaló que el complejo, conocido como ‘Foquita Mall’, dispondrá de tres pisos, 200 tiendas y un sótano, con una fecha de inauguración fijada para el 11 de noviembre de 2026.

Aún se desconoce si Jefferson Farfán es el dueño absoluto o es accionista del centro comercial. Captura/Panamericana TV

Se especula que el exjugador de Alianza Lima ha estado personalmente supervisando las obras, con el fin de asegurarse de que todo se desarrolle conforme a sus expectativas. Ric La Torre se encargó de filtrar una imagen donde se ve a Jefferson Farfán junto a los encargados de la construcción.

La decisión de Farfán de incursionar en el mundo empresarial fue comentada en el programa de Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga en el podcast ‘Nadie se salva’. Aquí se afirmó que Jefferson Farfán está gestionando sus inversiones con éxito.

La reacción de Melissa Klug sobre el Mall de Jefferson Farfán

La noticia del nuevo proyecto de Jefferson Farfán despertó el interés por conocer la opinión de su expareja, Melissa Klug, con quien mantiene una disputa judicial. En una entrevista con ‘Todo se filtra’, la influencer expresó su sorpresa al ser informada sobre el centro comercial.

“¿Qué? No he visto nada”, comentó antes de retirarse y evitar dar más declaraciones, debido a un acuerdo de confidencialidad firmado con Farfán en 2016.

Este desarrollo empresarial marca un cambio significativo en la vida profesional de Jefferson Farfán. Hasta el momento, el exdeportista no se ha referido al respecto.

Melissa Klug se enteró que Jefferson Farfán tendrá su propio mall | Todo se Filtra -Panamericana TV