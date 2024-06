Abel Lobatón responde a polémico mensaje de su hija Melissa: “No fallé como padre, estaba trabajando”

Magaly Medina arremete contra Abel Lobatón tras hablar contra sus hijas Melissa y Samahara. Magaly TV La Firme

Gran controversia causó la publicación de Melissa Lobatón, hija menor de Abel Lobatón y Melissa Klug, donde resaltó que su madre siempre estuvo en los momentos malos y buenos para ella; sin embargo, su padre estuvo ausente.

“Si papá falló, pero mamá nunca me dejo sola, me enseñó el verdadero valor de la vida y me dio mucho más amor del que ella recibió. Gracias mamá... “, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

Ante ello, el exfutbolista minimizó las declaraciones de su hija menor y comentó que si la hermana de Samahara lo decía estaba bien, pero luego explicó que de repente ella pensaba eso porque fue un padre ausente, pero no porque quisiera sino porque estaba trabajando como futbolista.

“Es parte de, si ella dice que yo fallé, está bien. Lo que pasa es que si tú no estás presente, lógicamente que siempre vas a fallar. El futbolista no está en el Día del padre, Día de la Madre, día de la graduación de sus hijos y a veces ni el nacimiento de su hijo. ¿Eso es fallar? no, porque estaba trabajando”, comentó a las cámaras de Magaly Medina.

Melissa Lobatón lanza dardo contra su padre Abel Lobatón.

Por otro lado, Abel Lobatón fue consultado por minimizar las agresiones que sufrió su hija Samahara Lobatón de parte de su expareja Bryan Torres cuando eran pareja. Y además de calificarla como “loca” y advertirle al salsero a cerca del carácter explosivo de su hija.

El empresario volvió a rectificar su posición y señaló que una acción lleva a una reacción y lo que pueda pasar entre Samahara y Bryan, él no se meterá. “La verdadera historia la tienen los dos, lo que la gente ve, dice, especula, escribe, solamente son comentarios. Los temas, los arreglo yo, en la interna de la situación. He defendido a mi hija. En cosa de dos, los terceros salen sobrando”, agregó el exdeportista.

Asimismo, el reportero de ‘Magaly Tv La Firme’, le cuestionó sobre su amistad con Bryan Torres y el exfutbolista indicó que se lleva bien con todos. “¿A pesar de las agresiones hacia tu hija?”, preguntó el reportero de Medina. “Hay que llevarse bien con todo el mundo, cosa de dos los terceros salen sobrando”, contentó Lobatón.

Abel Lobatón se reafirma en su opinión acerca de peleas entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. Instagram.

Bryan Torres presume su cercanía con Abel Lobatón ante indirectas de Samahara

A pesar de que la relación de Samahara Lobatón y Bryan Torres terminó muy mal en medios de conflictos, incluyendo agresiones físicas y psicológicas, Abel Lobatón mantiene una buena relación con el salsero e inclusive graban videos tiktoks para sus redes sociales.

Bryan acompañado de Abel Lobatón, el padre de su expareja, se lucen en un trend viral de TikTok al ritmo de ‘Cómo te va mi amor’, el último éxito de su orquesta musical ‘Barrio Fino’. Es notoria la buena vibra y complicidad entre ambos, la cual desató una ola de comentarios y reacciones.

Y lo que aumentó la controversia fue el comentario de Bryan Torres en respuesta al video: “Buen baile, tío”, escribió, refiriéndose cariñosamente a su exsuegro. Este gesto no pasó desapercibido entre los seguidores, quienes no tardaron en preguntarse: “¿Qué pensará Samahara de todo esto?”, y “Samahara no está soportando”.

Todo indica que el ídolo de Sporting Cristal trata como a un hijo al cantante, y esto quedó más que demostrado con el polémico video donde se les ve bailando juntos, el cual se grabó tras una participación en un podcast.

Por su lado, Bryan Torres comentó que se lleva muy bien con Abel y mantienen una excelente relación.“Normal (nos llevamos), todo tranquilo, pendiente de algunas cosas del bebé y nada más. No somos amigos, somos solamente padres de mi hija”, enfatizó.

TikTok Reúne a Bryan Torres y Abel Lobatón en un Divertido Baile. | TikTok