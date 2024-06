Magaly Medina cuestiona la paternidad de Abel Lobatón tras minimizar reproches de su hija Melissa y maltratos a Samahara

Magaly Medina arremete contra Abel Lobatón tras hablar contra sus hijas Melissa y Samahara. Magaly TV La Firme

Magaly Medina no toleró que Abel Lobatón minimizara una vez más las agresiones que sufrió su hija Samahara Lobatón de parte de Bryan Torres cuando eran pareja. Ante la consulta sobre su amistad con el cantante, el exfutbolista indicó que se lleva bien con todos.

“¿A pesar de las agresiones hacia tu hija?”, preguntó el reportero de Magaly TV La Firme. “Hay que llevarse bien con todo el mundo”, contentó Abel Lobatón.

Bastante firme, indicó que se mantenía y seguirá manteniendo al margen de lo que pueda suceder entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. “En cosa de dos, los terceros salen sobrando”, agregó el exdeportista.

Estas palabras enervaron a la periodista, quien indicó que se trata de su hija, no de ninguna desconocida. “Cuando se trata de agresiones, ahí tú eres el padre, no te olvides, no eres el vecino que ve como una pareja se golpea, se agrede, y no se mete. A menos que tenga que llamar a la policía. Pero un padre decir, ‘cosa de dos’. ¿Tocan a tu hija y tú te vas a quedar bien platado y decir ‘cada acción tiene una reacción?’ Porque eso fue lo que dijo. Disculpando el comportamiento violento de su hija, que a mí no me parece. Es una respuesta machista, arcaica y sobre todo, que proviene de la boca de golpeadores”, Magaly Medina

Magaly Medina arremete contra Abel Lobatón por declaraciones sobre sus hijas.

Bajo esa línea, la presentadora de ATV se preguntó qué tipo de educación ha recibido de pequeña si ha tenido que escuchar lo que piensa su padre. “Si tu padre justifica un hecho violento, qué se puede esperar. Ya te imaginas cómo criaron a Samahara Lobatón, cuáles son las palabras que ella creció escuchando toda su vida. Esas cosas marcan, porque si tienes una educación machista, tú creces diciendo’tengo que portarme bonito, si no me pegan, si no me maltratan. Qué tipo de padre”, apuntó.

Justifica crítica de Melissa Lobatón a su padre

Magaly Medina también se refirió a las declaraciones de Abel Lobatón después que Melissa Lobatón publicara en su red social que su padre falló y su mamá nunca. El exfutbolista minimizó este comentario e hizo un cuestionamiento. “Es parte de, si ella dice que yo fallé, está bien. Lo que pasa es que si tú no estás presente, lógicamente que vas a fallar. El futbolista no está en el día del padre, día de la madre, día de la graduación. ¿Eso es fallar? Porque estaba trabajando”, sentenció.

Melissa Klug compartió el mensaje de Melissa Lobatón. IG Infobae Perú

La conductora refutó estas palabras e indicó que el trabajo no es pretexto para dejar de lado a un hijo. “Sí, pero no trabajas los 365 días del año”, le reprochó Magaly Medina, resaltando que ella creció con un padre policía, pero lo podía ver por los feriados y días festivos.

“Mi padre no estaba en los días festivos, pero los demás días, sí. Yo sabía que podía contar con un padre. Entonces, el hecho de que seas futbolista, no quiere decir que descuides la crianza de tus hijos. Un padre que quiere estar involucrado, es un padre involucrado, así haya feriados, viva en otro país. En fin, ahora entendemos un poco, cuando hablemos de Samahara, pensemos en el padre que tuvo”, finalizó.

