Perú

Rafael Fernández revela que Pamela Franco ignoró sus advertencias sobre Karla Tarazona y Christian Domínguez:“No destruyas mi familia”

El empresario afirmó que entregó pruebas sobre vínculos previos, pero no fueron tomadas en cuenta por la cantante de cumbia

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Pamela Franco habría pedido que no intervengan para evitar afectar su familia. ATV/ Magaly TV La Firme.

El programa Magaly TV La Firme este 16 de marzo, Magaly Medina presentó las declaraciones de Rafael Fernández, quien aseguró que intentó prevenir a Pamela Franco sobre situaciones que podían afectar su relación con Christian Domínguez, pero que sus advertencias no fueron tomadas en cuenta.

El relato del empresario no solo expone una serie de hechos, sino que también reconstruye un momento en el que, según su versión, existían señales claras de alerta. En ese contexto, menciona directamente la participación de Karla Tarazona, a quien vincula con una cercanía que habría generado dudas desde etapas tempranas, incluso cuando cada uno mantenía relaciones distintas.

De acuerdo con lo expuesto, el empresario sostiene que no se trató de simples sospechas, sino de información respaldada por pruebas concretas, entre ellas conversaciones y fotografías consideradas inapropiadas, que —según indica— se habrían producido en un periodo en el que los involucrados aún no formalizaban su vínculo actual. Estas evidencias, afirma, fueron compartidas directamente con Pamela Franco en un intento por alertarla.

‘Huevero’ asegura que alertó a
‘Huevero’ asegura que alertó a Pamela Franco con fotos y conversaciones inapropiadas. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué hizo Pamela Franco?

Sin embargo, la reacción de la cantante habría sido completamente distinta a la que él esperaba. Lejos de generar una confrontación o una ruptura inmediata, la respuesta de Pamela Franco estuvo marcada por la intención de proteger su entorno familiar. Así lo relató el propio empresario en una de las declaraciones más contundentes de la entrevista:

“Yo le di algunas pruebas y le advertí. Pamela quería salvaguardar su familia. Ella me decía: ‘No te metas, no destruyas mi familia. No te metas con Christian’. Yo trataba de advertirle, pero lo tomó con otro sentido”.

‘Huevero’ asegura que alertó a
‘Huevero’ asegura que alertó a Pamela Franco con fotos y conversaciones inapropiadas. Captura: Magaly TV La Firme.

En la misma línea, Magaly Medina reforzó la idea de que estas alertas existieron, pero no fueron tomadas en cuenta. La conductora dejó entrever que, de haberse considerado a tiempo, el desenlace de la historia podría haber sido distinto. Esta lectura añade un matiz adicional al relato, posicionando la situación como un caso donde las señales estaban presentes, pero no fueron interpretadas como tales.

El testimonio también pone sobre la mesa el contexto en el que se habrían dado estos hechos. Según lo expuesto, tanto Christian Domínguez como Karla Tarazona mantenían otras relaciones en ese momento, lo que convierte las supuestas interacciones en un punto aún más delicado. La existencia de mensajes y fotografías inapropiadas en ese escenario refuerza la percepción de que se trataba de una situación que podía generar consecuencias importantes si salía a la luz.

‘Huevero’ asegura que alertó a
‘Huevero’ asegura que alertó a Pamela Franco con fotos y conversaciones inapropiadas. Captura: Magaly TV La Firme.

Pamela Franco decidió proteger a su familia

Para Rafael Fernández, su rol en esta historia fue el de alguien que intentó advertir a tiempo. No obstante, reconoce que su mensaje no fue recibido de la manera esperada. La insistencia en alertar, combinada con la negativa de Pamela Franco, terminó generando una distancia en la interpretación de los hechos: mientras él veía un riesgo evidente, ella priorizaba la estabilidad de su relación.

Por otro lado, la figura de Pamela Franco se posiciona en el centro de la discusión. Su decisión de no actuar frente a las advertencias, motivada —según Fernández— por el deseo de proteger su familia, plantea interrogantes sobre cómo se toman decisiones en contextos de alta carga emocional. La frase que hoy se viraliza no solo resume un momento específico, sino que también refleja una postura frente a una situación compleja.

‘Huevero’ asegura que alertó a
‘Huevero’ asegura que alertó a Pamela Franco con fotos y conversaciones inapropiadas. Captura: Magaly TV La Firme.

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