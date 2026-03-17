Jairo Vélez apunta alto: sueña con jugar un Mundial tras su primera convocatoria a la selección peruana

El volante también señaló que se siente un peruano más pese a que nació en Ecuador - Crédito: PBO.

Jairo Vélez es una de las grandes novedades en la primera convocatoria realizada por Mano Menezes en la selección peruana. Su habilidad, versatilidad y velocidad fueron las aptitudes que le permitieron hacerse un espacio en la valoración del seleccionador nacional.

Durante una entrevista concedida a Campeonísimo, el ecuatoriano-peruano confesó que “mi familia está contenta, porque como un jugador de fútbol no hay mayor logro que llegar a la selección. Hoy fue todo. Después que salió la lista me escribieron. No me di cuenta, porque estaba atendiendo un tema personal”.

Jairo Vélez, en acción contra Deportivo Garcilaso. - Crédito: Alianza Lima

“Es un orgullo muy grande. Creo que no hay palabras para expresarlo. La selección es lo más grande que puede encontrar un jugador. Qué Perú me esté dando esta oportunidad es muy lindo, yo estoy muy comprometido”, dijo con emoción.

Con el deseo de hacer muy bien las cosas, Jairo Vélez ha demostrado que ambiciona mucho con Perú hasta el punto de llegar a un Mundial. “Como futbolistas tenemos todos ese sueño y sería lo más grande que puedo alcanzar en mi carrera. Uno lo anhela”, subrayó.

El volante anotó de cabeza el segundo tanto de los 'blanquiazules' en Matute - Crédito: L1MAX.

Acerca de lo que siente por el país que le abrió las puertas señaló: “Puede sonar raro, pero yo me siento peruano, me siento acogido acá. No tengo palabras para expresar el sentimiento. Más que con palabras, uno va marcando con hechos”.

Salvo sorpresa, Jairo Vélez será uno de los pilares fundamentales de Mano Menezes con la selección peruana. Porque su clarividencia, astucia y desparpajo son virtudes de su agrado para ir confeccionando un equipo con técnica que, sobre todo, se caracterice por jugar con orden y estética.

Mano Menezes aprobó el llamamiento de Jairo Vélez, un futbolista "que pesa". - Crédito: Alianza Lima / FPF

Llamado único

A lo largo de los años, la selección peruana se ha reforzado con distintos futbolistas a través de las cartas de naturalización. Así, han desfilado deportistas argentinos, uruguayos y brasileños. Sin embargo, será la primera vez que un ecuatoriano neto represente a la ‘bicolor’.

Vélez se documentó al respecto y aseguró que no se siente menos que un peruano oriundo: “Lo he analizado. Tengo mucho tiempo acá en Perú, tengo un cariño muy especial. Nosotros somos peruanos con mi familia. Nos sentimos muy cómodos acá y eso ha logrado que por mucho tiempo me haya quedado aquí”.

El 'Depredador' aprobó el llamado del ecuatoriano nacionalizado peruano. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

Sobre algún contacto en particular con algún puntual de Alianza Lima para meterse de lleno a la aventura, Jairo dijo que “me escribieron algunos compañeros. Con Luis Advíncula hablábamos. Lo que uno anhela es que le den ese conocimiento de estar en la selección”.

Conviene mencionar que antes que se conociese el llamado de Vélez, Guerrero compartió una valoración muy importante del ecuatoriano-peruano: “Creo que, si tiene la oportunidad, debería estar.Es un gran jugador y lo ha demostrado durante años”.

Jairo Vélez se ha ganado un espacio en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

La carrera de Jairo Vélez se ha desarrollado principalmente entre Ecuador, México y Perú, donde alcanzó mayor protagonismo. En la Liga 1 destacó con Universidad San Martín y, sobre todo, con la Universidad César Vallejo, donde acumuló más de 150 partidos y aportó goles y asistencias.

En 2025 jugó en Universitario, con el que salió campeón nacional. Posteriormente fichó por Alianza Lima. Nacionalizado peruano, su buen rendimiento ha sido citado a la selección nacional.