Yahaira Plasencia respalda a Sergio George y responde fuerte a Daniela Darcourt: “Jamás quise incomodar”

Yahaira Plasencia defendió a Sergio George de las acusaciones de Daniela Darcourt | América HOY - América TV

Yahaira Plasencia está en el ojo de la tormenta desde que entrevistó al productor discográfico Sergio George, quien insinuó que Daniela Darcourt pagó para que sus canciones tuvieran millones de reproducciones en YouTube y otras plataformas streaming. Ante la molestia de su colega, la cantante salió en defensa del empresario estadounidense.

Después de que Daniela Darcourt se presentara en ‘El Reventonazo de la Chola’ y asegurara que Sergio George ha minimizado a los artistas peruanos desde que llegó a nuestro país, Yahaira Plasencia declaró para las cámaras de ‘América Hoy’. La ‘Patrona’ indicó que ni ella ni el reconocido productor tuvieron la intención de ofender a nadie.

“Yo hice el podcast, yo pregunté y él respondió. Jamás he querido incomodar absolutamente a nadie. Yo creo que Sergio tampoco. Valoro y respeto la carrera de todas mis colegas, de todas mis compañeras. Yo conozco muchísimo a Sergio y me parece una buena persona, siento que se ha malinterpretado un poco las cosas que ha venido diciendo jugando, molestando, en chacota”, comentó la intérprete de ‘Y le dije no’.

Yahaira Plasencia defendió a Sergio George, asegurando que es una "buena persona". Captura/América TV

Yahaira Plasencia considera que el productor “ha jugado con palabras que no son tan correctas”, lo que habría molestado a Daniela Darcourt. Por eso mismo, espera que Sergio pronto se pronuncie sobre la polémica desatada. “Ya le escribí, le dije: ‘Sergio ahí está (lo que ocasionaste)’. Si en algún momento va a hablar, que lo haga”, sostuvo.

Negó ser utilizada por Sergio George

Yahaira Plasencia también se refirió a otra de las polémicas afirmaciones de Daniela Darcourt contra Sergio George. En el programa de Ernesto Pimentel, la artista había señalado que el productor musical estaría utilizando a la ‘Patrona’ para generar titulares y mantenerse en los medios de comunicación. Al respecto, la expareja de Jefferson Farfán afirmó que esas acusaciones son falsas.

“No creo. Yo lo conozco y las cosas que nos jugamos, que nos hablamos, es por un tema de ser amigos, fluye. Obviamente él ha dicho cosas que no son tan bonitas, han habido momentos que él se le ha pasado la mano y me ha dicho: ‘Yahaira, disculpa, era el momento’”, expresó.

Yahaira Plasencia rechazó ser utilizada por Sergio George, su exproductor musical. Captura/Youtube

¿Cómo es su relación con Daniela Darcourt?

Por otro lado, Yahaira Plasencia reconoció que siguen circulando rumores sobre una supuesta enemistad con Daniela Darcourt. Sin embargo, aseguró que han limado las asperezas del pasado y que ahora se llevan muy bien. Explicó que nadie se da cuenta de esto porque sus muestras de cariño ocurren detrás de cámaras.

“Daniela y a mí siempre nos han visto como rivales, como que no nos llevamos. Pero es al contrario, con Daniela, donde la veo, ella me abraza, yo la abrazo y nos echamos súper buena onda”, señaló.

Yahaira Plasencia asegura tener una buena relación con Daniela Darcourt.

Finalmente, Plasencia precisó que no tiene resentimientos con Daniela Darcourt por haber criticado duramente a Sergio George, con quien trabajó por un periodo de cuatro años. “Creo que ese tema viene porque él no ha sabido expresarse, quizás, y lo ha dicho de una manera que no es la correcta, en broma. Yo no me he sentido utilizada, pero la percepción de cada persona también se respeta”, sentenció.