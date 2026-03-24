Erick Noriega analiza con criterio el nivel de Senegal, primer reto de Perú con Mano Menezes: “Es un rival muy fuerte”

Erick Noriega acompañado de Oliver Sonne y Juan Pablo Goicochea. - Crédito: FPF

Aunque cuenta con una ligera experiencia en la selección peruana, Erick Noriega no deja de ser uno de los rostros novedosos por edad, rendimiento y proyección. Su presencia para el amistoso contra Senegal, en el Stade de France, ofrece mucha tranquilidad, considerando que es un futbolista de corte defensivo que puede desempeñarse como zaguero o pivote.

Dándose por descontada su titularidad en el primer amistoso oficial de la era Mano Menezes, el ‘Samurái’ ha sido el primer futbolista del equipo nacional en referirse al oponente de turno. Desde su perspectiva, el finalista de la Copa Africana de Naciones, al que se le despojó de su título de campeón por un reclamo en mesa de Marruecos, supone un desafío complicado.

Erick Noriega ejerciendo marca personal contra James Rodríguez. - Crédito: FPF

“Es un rival muy fuerte con jugadores con mucha experiencia y famosos. Nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera para sacar el resultado adelante. Que no quede solamente en un amistoso. Estamos representando al país”, declaró en una entrevista concedida a Bicolor +.

Al ser preguntado por cómo ha llegado las indicaciones de Menezes al plantel, Noriega explicó que aún no han tenido la oportunidad de escuchar la estrategia: “Todavía no hemos hablado mucho tácticamente de lo que vamos a hacer dentro del campo. Hoy hemos llegado la mayoría de viaje; entonces, intentamos soltar un poco el cuerpo para comenzar con lo táctico para el partido tan importante que tendremos contra Senegal”.

El 'Samurái' reconoce que el finalista de la CAF supondrá un gran reto. | VIDEO: Bicolor

Además, al ser cuestionado sobre la composición del grupo, con él como uno de los abanderados, Erick admitió que “tengo algunas convocatorias encima, pero también tenemos gente que tiene muchos años al igual que gente nueva. El compromiso dentro del campo nos ayudará mucho para dar lo mejor”.

El ‘Samurái’, de 23 años, se abrió paso en la selección peruana durante el tramo final de las Eliminatorias 2026. Con el destino consumado, el área técnica a cargo de Óscar Ibáñez apostó no solo por su llamado, también por su presencia en partidos oficiales. Su debut se dio contra Colombia, en la igualada sin goles en Barranquilla.

Erick Noriega se estrenó con Perú en un amistoso ante Guatemala, en Matute. - Crédito: FPF

Noriega, ritmo creciente

Erick Noriega ha experimentado una transformación notable dentro del Gremio, pasando de ser una incorporación más a convertirse en uno de los futbolistas más influyentes del club campeón del Campeonato Gaúcho.

Con paciencia, el jugador peruano ha consolidado una posición única en el equipo ‘tricolor’, destacándose de manera constante y llamando la atención de clubes del exterior debido a su rendimiento sostenido en distintas fases del campo.

El interés más reciente por Noriega provino del Atlanta United, que realizó un sondeo para explorar la posibilidad de incorporar al futbolista. Sin embargo, la gestión no avanzó debido a una negativa rotunda por parte del Gremio, que rechazó cualquier posibilidad de traspaso.

Erick Noriega, ex Alianza Lima, fue titular en la final contra Internacional y logró su primer título con Gremio al consagrarse campeón del Campeonato Gaúcho 2026. Su participación fue fundamental en el empate de la revancha, desviando un córner que resultó en el gol de Gustavo Martins. Desde su llegada, Noriega se consolidó como una pieza clave y mostró versatilidad pasando de defensor central a pivote, sumando dos asistencias en el torneo.

Lista de convocados

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).