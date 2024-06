Yaco Eskenazi es eliminado de 'El Gran Chef Famosos’, tras perder contra Ivana Yturbe y Cielo Torres. Latina TV.

Yaco Eskenazi se convirtió en el sexto participante eliminado de la temporada 8 de ‘El Gran Chef Famosos’ al no poder convencer a los jurados con la preparación de sus platillos; ‘chupe de quinua’ y ‘cuy chactado con kapchi de habas’.

Resulta que la proteína de su segundo plato no tuvo el crocante pedido y lo que presentó al jurado estaba demasiado frito llegando a un punto de tostado. Además, su kapchi de habas no fue el esperado por los chefs.

“Yaco, se te pasó la cocción del cuy que comiste tú, pero ese ni siquiera tenía piel " mencionó Javier Masías. Por otro lado, sus compañeras presentaron platillos, también fallaron en la cocción y sal, y no fueron sobresalientes.

En la recta final, Cielo Torres fue la primera en salvarse e Ivana Yturbe venció al popular ‘Capitán de los leones’. El esposo de Natalie Vértiz no tuvo un buen desempeño y le dijo adiós a la competencia, muy a su pesar.

“Queda fuera de la competencia de ‘El Gran Chef Famosos’, Yaco Eskenazi, se convierte en la sexta persona eliminada de la competencia. Con pena nos toca despedirte el día de hoy. Definitivamente, te vamos a extrañar”, comentó José Peláez.

Yaco Eskenazi admitió que sus compañeras fueron más constantes y demostraron tener una mejor sazón. “Nunca es fácil asumir una derrota o que te eliminen de algo, pero no me voy triste porque he aprendido más de lo bueno que de lo malo. Me llevo enseñanzas que me van a servir mucho no solamente detrás de una cocina, sino en mi vida y en mi manera de ser y de reaccionar antes algunas ocasiones. Estoy feliz porque se salvaron Cielo e Ivana, que creo que las vi muy metidas y una sazón que destacaba”, dijo.

El Gran Chef Famosos Yaco Eskenazi es eliminado de la competencia tras perder contra Ivana Yturbe y Cielo Torres. Latina Tv.

Yaco Eskenazi regresó al repechaje

Sin embargo, el conductor José Peláez dio una buena noticia y expresó que este martes 25 de junio inicia la etapa de repechaje, en el cual durante una semana, los seis concursantes eliminados tendrán que preparar diferentes platos y pasar por variados retos para quedarse con los tres cupos para retornar a la competencia.

“Momento señores, último minuto, me informan que se abre el repechaje, Yaco no se va. Yaco tendrá una última oportunidad de regresar a esta cocina junto a Cint G, Jonathan Rojas, Ariana Fernández, Julinho, Karina Borrero”, mencionó Peláez.

Ante ello, Yaco comentó que sintió con una mezcla de sentimientos, pero no desaprovechará la oportunidad de pelear hasta llegar a la última semana del reality de cocina.

“En un momento no sabía que sentir porque se me iba la posibilidad de ganar. En mis planes estaba llegar a la final, hay cosas que te pueden jugar en contra, pero estoy feliz de entrar al repechaje y practicar en esta cocina. No se preocupen que regresó con todo”, prometió.

Yaco Eskenazi perdió la paciencia en el último episodio de 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV

¿Qué participantes regresan tras confirmarse el repechaje?

Mediante un video publicado en las redes sociales de Latina TV se confirmó el regreso de seis famosos, quienes aparecieron cantando al ritmo de un tema urbano.

“Ellos vuelven a la cocina. Mañana (martes 25 de junio) a las 7:45 PM... Los exparticipantes buscan volver a la cocina de El Gran Chef Famosos y lucharán en el tan esperado REPECHAJE. Jonatan Rojas, Arianna Fernández, Julinho, Cint G, Karina Borrero y Yaco Eskenazi mostrarán su mejor sazón. ¿Quién es tu favorito?”, se escucha en la publicidad.

Hay mucha expectativa porque varios de los famosos que llegaron a la final en las temporadas pasadas, vinieron de pasar la etapa del repechaje. Como era de esperarse, la noticia alegró a los fans del programa, ya que muchos esperaban el regreso de sus participantes favoritos.

De esta manera se confirmó que este martes 25 de junio, a partir de las 7:45 p.m, ‘El Gran Chef Famosos’ presentará su etapa de repechaje de su octava temporada. Seis famosos darán lo mejor de sí para volver a la competencia y tentar la olla de oro.

El repechaje de la octava temporada de 'El Gran Chef Famosos' inicia este martes 25 de junio. Latina TV.