Diego Val en su nueva faceta como papá y lo mucho que cambió su vida: “No he sido bandido, solo la he pasado bien”

Diego Val celebra su primer año como papá con la llegada de Valentino. IG Diego Val

Diego Val es sin duda una mediática figura en el Perú, sin dejar de reconocer lo talentoso que es. Nos ha representado como actor en telenovelas mexicanas y como cantante en uno de los realitys más reconocidos de Estados Unidos, ‘The voice’, llegando a tener buenos comentarios de los entrenadores Christina Aguilera, Adam Levine, Cee Lo Green y Blake Shelton. A la par no ha dejado de lanzar sencillos, aquellos que cuentan con miles de reproducciones como Hey Mama, La Botella y Solo tú, el cual compartió con la maestra Eva Ayllón.

Hoy en día se encuentra en Perú para entregar una nueva propuesta, una serie de sesiones donde compartirá con artistas internacionales. En esta oportunidad, el proyecto arranca con el reconocido colombiano Cabas, con quien guarda una gran amistad. En conversación con Infobae Perú, el artista peruano nos habla sobre esta experiencia, además de una nueva etapa que ha llegado a su vida, la paternidad.

Después de muchos años decidiste regresar a Perú....

Sí, presento lo que es el lanzamiento de mi próximo sencillo con Cabas, emocionado de poder brindar este proyecto que no solamente es para el Perú, sino para que cruce fronteras. Gracias a la disquera Wolfclan Records, que comenzó un concepto llamado Wolfclan Sessions, estamos aquí.

¿De qué trata este proyecto?

La sesión con Cabas es la primera de muchas canciones que compartiremos con artistas internacionales, donde se documentará todo el proceso de composición y de convivencia. Las dos semanas de pura música y buenos momentos se ha plasmado en video.

Diego Val se unió a Cabas para lanzar nuevo tema. IG Diego Val

¿Y ya se sabe con qué otros artistas vas a seguir haciendo estas propuestas?

Actualmente, ya tenemos las primeras tres propuestas plasmadas. La primera ha sido Cabas, la segunda es con un artista cubano-americano que se llama Jay Mali, que le va muy bien en Estados Unidos y tiene una fusión urbano-pop. La tercera sesión la estamos trabajando con el grupo Los Bacanos, unos venezolanos que aquí en Perú son muy queridos. También se viene otro tema que estaremos promocionando en México para finales de año.

Ahora sumergido en el mundo musical, ¿cómo estás haciendo con la actuación?

Mira, a inicios del año pasado tomé las riendas y me propuse dedicarme al 100% en el proyecto musical. Por eso decidí mudarme a Perú. Yo, en realidad, en los 37 años que tengo, no he vivido en Perú por más de tres años. Me fui como a los 7 u 8 años. He sido un turista en mi propio país por los últimos 30 años de mi vida. Yo quiero hacer música acá, estar presente, por eso decidí mudarme el año pasado con mi familia a Perú. He hecho temas con Eva Ayllón y Daniela Darcourt, no he parado. La última canción que se sacó hace seis semanas, gracias a Dios, tiene más de 700 mil reproducciones en lo que es Spotify.

Diego Val señaló que está entregado a su familia y vida musical. IG Diego Val

Ahora que estás haciendo muchos feats, ¿te provocaría compartir con Leslie Shaw (expareja)?

Si me preguntas con quiénes podría compartir música, creo hay muchos artistas en nuestro país con lo cuales me encantaría poder sumergirme y probar distintas fusiones. Te puedo hablar desde Grupo 5, de Patrick Romantik, Corazón Serrano, Maricarmen Marin, muchos. Para mí la música es compartir y poder combinar géneros musicales, y en Perú hay mucha variedad de talentos.

Si por algún motivo se presentara una oportunidad con Leslie, por supuesto, se estudiaría y se vería qué se puede hacer, pero yo creo que al final se trata de colaborar.

Este año es muy especial para ti, te convertiste en padre...

¡Wow, sí! La experiencia más bella de mi vida. Mi hijo tiene actualmente cuatro mesesitos, ha sido el regalo más grande de mi vida. Al igual que poder compartir mi vida con una mujer que amo, tener un equipo, que es tu familia, es lo más importante. Este año ha comenzado con el pie derecho. Mi hijo está sano y tengo la oportunidad de compartir con él, de verlo crecer.

¿Eres un papi activo? ¿Cambias pañales, haces dormir y todas las actividades que muchas veces se las dejan solo a la mamá?

Jajajaja. Pues, sí, lo hago. Mira, creo que eso de dejar la responsabilidad a la mamá es de flojos. Es no responsabilizarte. También va de la mano el respeto que le tengo a mi esposa y a todas las mujeres que son madres. Como hombre, es muy poco hombre no estar presente. Cuando llega un bebé es un trabajo tan tedioso, tan personal, donde la mujer pasa por momentos muy complicados, muy difíciles, psicológicos y emocionales. Y si uno como esposo y mejor amigo, no estás ahí por ella, pues es una situación bien difícil. Yo soy un padre presente y siempre lo seré, es mi responsabilidad cuidar a mi hijo de todo lo malo que pueda pasarle.

Diego Val celebra su primer año de papá con la llegada de Valentino. IG Diego Val

Se te conoce como un Diego bastante bandido en el medio, ¿cómo guiarás a tu pequeño?

Jajajaja. Ay, bandido, no. Yo creo que la palabra no es bandido, solo la he pasado bien, porque si te das cuenta, nunca ha habido quejas de mí. Una cosa es lo que llega a los medios, donde se generan novelas, y otra es cómo realmente me he comportado yo. Prometo que a mi hijo le inculcaré valores y principios. Él lo ve todos los días en casa, desde como trato a su mamá, sin peleas y con mucho respeto. Ellos aprenden desde muy pequeños y lo repiten cuando sean grandes.

¿Cómo te llevas con tus exparejas?

Bien, si tengo que hablar con alguien, por algún motivo personal o laboral, no tengo problema en hacerlo.

Diego Val llegó a Perú para quedarse y presentar un nuevo proyecto musical. IG Diego Val

Has recibido fuertes críticas de Magaly Medina, ¿qué puedes decir al respecto?

Siempre lo he dicho, yo estoy muy agradecido por la buena o mala reputación que ella me pueda dar, porque son diez minutos de televisión que está hablando de mí. Entonces, al final, el público es objetivo, y ellos deciden qué escuchan y qué no escuchan.

Diego Val se refiere a las críticas de Magaly Medina. (Foto: Instagram/ ATV)

¿Cómo la estás pasando este domingo?

En familia, es lo que me gusta mucho de Perú. Estoy disfrutando de todos los años de calor de familia que me perdí cuando estaba en Estados Unidos. La verdad que yo todavía no puedo creer que estoy celebrando el Día del padre, me siento muy feliz.

¿Y eres de los que quiere casa llena o con un hijo te quedas?

Pues, mira, este tipo de preguntas son difíciles de contestar cuando estás presente en las madrugadas cuidando a tu bebé y al día siguiente tienes que salir con lentes para tapar las ojeras jajaja. Ahí como que aguantas la lengua. Si fuera por mí, tendría un equipo de fútbol, tendría muchos hijos, pero es un tema que debo conversar con mi esposa. Tengo que preguntarle qué quiere hacer o si quiere darse tiempo para estudiar algo. Mientras tanto, con Valentino estamos bien, en dos años reestructuraremos el plan.