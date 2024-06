Marcha del Orgullo 2024 en Perú: Fechas y lugares donde se realizará el evento en apoyo a la comunidad LGBTIQ+

Durante todo junio se celebra la Marcha del Orgullo. (Foto: Composición Infobae)

En el Perú, la Marcha del Orgullo es una de las movilizaciones que concentra gran cantidad de personas a nivel nacional y cuyo principal objetivo, desde sus inicios, es conseguir la visibilización, promover la igualdad de derechos y reivindicar la diversidad sexual, de orientación y género en nuestro país.

Como todos los años, son miles las personas de distintas edades, orientaciones sexuales e identidades las que se reúnen en cada rincón de nuestro territorio para marchar en las principales calles y plazas, formando así una marea de colores arcoíris, manifestando su orgullo y solidaridad hacia cada miembro de la comunidad LGBTIQ+.

Este 2024 no será la excepción. Aunque voces autoritarias se muestren en contra de celebrar el orgullo con una manifestación pacífica, el colectivo “Marcha del Orgullo Lima” hizo un recuento de las fechas y ciudades donde las personas podrán formar parte de esta convocatoria, no solo en Lima sino también en otras regiones.

¿Cuándo y dónde se realizará la marcha del Orgullo en Lima?

Marcha del Orgullo 2023 en Lima. Foto: EFE

Como se mencionó en otra publicación de Infobae Perú, el colectivo organizador del evento aun sigue esperando una aprobación oficial por parte del Comité de Eventos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dirigida por el alcalde Rafael López Aliaga, en el que concedería permisos para el uso de espacios públicos, que incluye cierre de calles, desvío de tránsito y seguridad.

En conversación con nuestro medio, la organización subrayó que si no obtiene una pronta respuesta, interpretará el “silencio administrativo” como una luz verde para continuar con las gestiones. “Vamos a convocar una conferencia de prensa y dar a conocer el recorrido y el acto final de la Marcha del Orgullo”, anunciaron.

A pesar de estas trabas, el colectivo Marcha del Orgullo Lima ha propuesto que la próxima marcha de la comunidad LGBTIQ+ se realizará este sábado 29 de junio y su punto de partida sea el Campo de Marte. Aunque la hora no está definida, se tiene previsto que inicie desde las 03:00 p.m., como todos los años.

Marcha del Orgullo a nivel nacional

Durante todo junio se celebra la Marcha del Orgullo. (Foto: Marcha del Orgullo Lima)

Pero la marcha no solo será en Lima. Provincias como Abancay, Huaraz, Chimbote, Piura, Iquitos, Mollendo, Tarapoto, Cajamarca, Arequipa, entre otros también se unen a esta celebración. Estas son las fechas:

22 de junio: Abancay, Huaral, Huaraz, Huancayo

23 de junio: Chancay, Chimbote, Huacho

28 de junio: Huanta, Ica, Iquitos, Mollendo, Piura, Pucallpa, Tarapoto

29 de junio: Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, Lima, Puno, Tacna, Trujillo, Tumbes

30 de junio: Moquegua

06 de julio: Barranca, Chiclayo, Cusco

Más de 50 mil personas en la edición 2023

La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ llevada a cabo el pasado sábado 1 de julio de 2023 en Lima ha sido la más multitudinaria en los 21 años de existencia del evento, de acuerdo con Jorge Apolaya, el vocero del colectivo Marcha del Orgullo. Apolaya señaló en aquel entonces que, según estimaciones particulares, se congregaron alrededor de 50,000 personas en apoyo a la comunidad LGBTIQ+.

a Durante una conversación con el diario Perú21, Apolaya comentó sobre la magnitud del evento al indiciar que “en estos 21 años, ha sido la marcha más numerosa que hemos tenido. De acuerdo con estimaciones particulares, hubo cerca de 50 mil personas”.

Sin embargo, Apolaya también expresó su preocupación por la falta de apoyo y presencia de las autoridades durante la marcha. Lamentó que no hubiera un plan de desvíos ni presencia suficiente de agentes ediles para asegurar el orden y la seguridad en el evento. “No hubo policías resguardando la zona, no hubo un plan de desvíos, los carros no debían pasar por la ruta de la marcha”, remarcó Apolaya. La ausencia de un plan de desvíos adecuado expuso a los manifestantes a posibles riesgos y provocó incidentes durante la marcha.

Además de la falta de seguridad vial, Apolaya mencionó que tuvieron que acordonar la zona ellos mismos, debido a la carencia de agentes municipales y de un plan de desvíos, lo cual puso en peligro a los participantes. “El no haber tenido un plan de desvíos expuso a la población, tuvimos incidentes, nosotros tuvimos que acordonar la zona y algunos choferes insultaron a miembros de la comunidad y los carros ni siquiera debieron haber estado ahí”, criticó.