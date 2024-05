Magaly decepcionada de Edison Flores al no recordar fecha de su boda: “Negociaste para que se transmita en ATV”

Magaly Medina decepcionada de ‘Oreja’ Flores por no recordar fecha de su boda. (Captura: Magaly Tv La Firme)

Fuertes declaraciones. En un episodio reciente de ‘Magaly TV La Firme’, emitido el 7 de mayo, la presentadora Magaly Medina no titubeó al compartir su opinión sobre la entrevista del futbolista Edison Flores, luego de que este olvidara la fecha exacta de su matrimonio con la señora Ana Siucho.

Todo esto, después que el popular ‘Orejita’ reveló en el pódcast de Jefferson Farfán detalles sobre su boda, pero falló en recordar el día exacto. “El episodio de mi matrimonio fue a lo grande, fue un momento hermoso para mí y para ella también. Pero ha sido un lindo recuerdo mío, el cual tengo siempre en mi mente. Yo me casé un 23, no un 22… fue un 21, ja, ja, ja”, declaró el futbolista.

Ante ello, Magaly Medina no tardó en reaccionar durante su programa, señalando la falta de memoria de Flores y cuestionando su reputación por parte de los seguidores que lo consideran ‘como uno de los más fieles y románticos del Perú'. “Qué le pasó, no dicen que el ‘Oreja’ Flores es el hombre más romántico, el último de los románticos que queda en el país cuando estaba haciendo entrevistado en un pódcast en el de Farfán, se olvidó el día que se había casado”, comentó Medina.

“No te acuerdes de los meses, pero el día del aniversario que no te acuerdes y la esposa está esperando sus flores, sus regalos, la cena especial, una botellita de vino y no hay nada. Y se le olvidó. No sabes si el 23, el 22, es como no saber tu fecha de nacimiento, porque la fecha de nacimiento no nunca se olvida”, aseveró.

La periodista también hizo referencia a la negociación de la transmisión de la boda a través de un canal de televisión, agregando: “Cómo es posible que un hombre que además también negoció con los canales su matrimonio porque lo negoció, porque sé por qué negoció, negoció con mi programa y tampoco le atracamos porque tampoco teníamos plata en aquella época, cómo se va a olvidar”.

Magaly Medina decepcionada de Edison Flores

“¿Cómo se va a olvidar de además de una fiesta? Donde personalmente él y las personas que lo manejaban negociaron la transmisión a través de un canal de televisión. Lo negociaron porque negociaron con todos los canales, el canal que le quiso pagar toda esta boda. Fue Latina el que les pagó, pero los demás canales no, porque no se acostumbra en este país pagarle a una pareja de novios para transmitir en exclusiva su boda. Así que, ¿cómo se va a olvidar? No lo entiendo, no me cabe en la cabeza”, acotó.

Finalmente, expresó su decepción con ‘Oreja’ Flores: “Tienen que acordarse del día que se conocieron, el día que le dio el primer beso, el día que le aceptaron y por supuesto el día que se casaron. Tiene que ser. Si no, no hay romance. Me ha decepcionado este ‘Orejita’ Flores. En el fondo ni siquiera sabe el día que se casó”, concluyó.

¿Cuándo se casaron Edison Flores y Ana Siucho?

Edison Flores y Ana Siucho conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo peruano. Su relación comenzó en los días en que Flores era jugador de Universitario de Deportes. Fue durante una reunión social organizada por el jugador crema cuando Flores, con solo 20 años, conoció a Ana, gracias a la amistad que tenía con Roberto Siucho, hermano de Ana.

Después de varios meses de amistad, Edison finalmente se animó a pedirle a Ana que fuera su novia. A pesar de las dudas iniciales de Ana debido a la amistad con su hermano, la perseverancia de Flores logró conquistar su corazón. “Ya sentía que era el momento para decirle. Le dije que quería estar con ella, pero me dijo que no, que sería difícil porque era amigo de mi hermano”, contó el futbolista a “Reporte semanal”.

Cinco años después de comenzar su relación, Edison le propuso matrimonio a Ana, quien siempre había soñado con una boda al estilo de un cuento de hadas de Disney. Finalmente, el 19 de diciembre de 2019, Edison Flores y Ana Siucho se casaron en una inmensa y elegante recepción en el Estadio Monumental.