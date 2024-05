El respaldo de Magaly Medina ante las fuertes críticas de ‘Pato’ Quiñones: “Yahaira Plasencia nos vende humo”

Magaly Medina respalda las declaraciones de Pato Quiñones y se refiere a Yahaira Plasencia.

En la edición del martes 7 de mayo, Magaly Medina se refirió a las últimas declaraciones de Patricio Quiñones en un podcast con Carlos Orozco. Aquí el reconocido bailarín aclara que publicar una foto con alguien famoso en una alfombra roja no es lograr algo. De inmediato, los usuarios empezaron a etiquetar a Yahaira Plasencia, quien recientemente publicó su paso los Latin American Music Awards.

“Ir en una alfombra roja no es un logro. Eso es PR (relaciones públicas). Es (relaciones públicas). Tú contratas a alguien o alguien te invita, es una invitación y tú vas”, fueron las palabras de Patricio. “Obviamente. Pides fotos a la gente, voy a tomarme fotos, ahí está pasando Farruko, ¿no? Lo subo a mi Instagram”, acotó el periodista Carlos Orozco.

Estas declaraciones hicieron eco en Magaly Medina, quien no dudó en darle toda la razón y poner como ejemplo a Yahaira Plasencia, indicando que su logro es haber sido invitada por Sergio George, no por la misma organización del reconocido evento.

Magaly Medina dice que Yahaira Plasencia nos vende humo y no ha logrado ningún mérito al pisar una alfombra roja como invitada.

“Él habla justamente a raíz de lo que acabamos ver que con Yahira Placencia, y no es por disminuir su talento, si es que lo tiene. No es por disminuir ninguna de sus capacidades, pero cuando tú vas una alfombra roja, invitada por alguien que te lleva de acompañante, te lleva del brazo, no es lo mismo que ir como si fueras una artista invitada por la organización para que pasees por la alfombra roja, porque ya grabaste varios discos y porque tienes muchos hits, muchos éxitos. Pato Quiñones, justo en esta declaración da en el clavo”, indicó Magaly Medina.

Para Magaly Medina, lo hecho por Yahaira Plasencia no tiene mérito, pues lo logró pisar la alfombra roja de los Latin American Music Awards gracias a un relacionista público. “Él dice que cualquier persona puede conseguirse un relacionista público que te consiga una entrada a una alfombra roja, puedes ir invitada por alguien a una alfombra roja, pero eso no es ningún mérito y no tiene nadie por qué jactarse de eso”, señaló.

La conductora de TV resaltó la carrera de Patricio Quiñones, quien se ha presentado en diferentes escenarios con cantantes de gran renombre y trayectoria. “Sabe de lo que está hablando y además lo está diciendo con todas sus letras, no nos hagamos los locos. Conseguir el acceso a una alfombra roja realmente es fácil, le pagas a un PR, a un relacionista público, que tiene los contactos necesarios y te consigue la entrada, te consigue la invitación y vas como cualquier anónimo como cualquier persona”, acotó la comunicadora.

Daddy Yankee orgulloso de 'Pato' Quiñones. El cantante lo calificó como ejemplo. Instagram

Magaly Medina señaló que el tomarse foto con un artista no quiere decir que vaya a trabajar con él, que lo idóneo sería concretar sus alianzas callado, no “como lo hace Yahaira que sí nos vende humo y en eso él (Pato) tiene razón. No sé a quién se refería Quiñones, pero creo que se refería específicamente a artistas como Yahaira”, señaló.

“Mejor te quedas calladita hasta que eso (la alianza) salga, porque si no sale después todos nos burlamos y nos reímos. Y eso no te gusta ni le va a gustar a nadie”, concluyó.

¿Qué dijo Patricio Quiñones?

En una reciente entrevista en el canal de YouTube de Carlos Orozco, el destacado bailarín Patricio Quiñones reflexionó sobre cómo la verdadera medida del éxito en la industria del entretenimiento trasciende la visibilidad en eventos de alto perfil y en las redes sociales. ‘Pato’ Quiñones, quien ha ampliado su horizonte profesional aventurándose en mercados internacionales, compartió su visión sobre la importancia de las conexiones reales sobre la mera exposición mediática.

Durante la entrevista, Quiñones expresó su escepticismo hacia el valor que se le da a la asistencia a eventos de alfombra roja y la publicación en redes sociales junto a otras celebridades como indicadores de logros profesionales.

“Eso no es un logro. Y no puedes tú pensar que porque subes las fotos en Instagram, tú estás logrando algo en tu carrera. Tú estás logrando humo. Que la gente vea. Ah, mira, está con tal, está con tal, está con tal, tiene foto con tal. ¿Pero qué estás haciendo en tu carrera? Eso no lo tienes que publicar. Para mí, yo voy a una alfombra roja para hacer contactos”, señaló.

“Yo no publico nada. Yo voy y empiezo a ver con quién yo me puedo conectar. Empiezas a hacer esa conexión y en algún momento eso va a lograr. Cuando tú revientes esa canción, publica lo que te dé la gana. Total. ¿Por qué? Porque ahí tú le estás demostrando a alguien que te está viendo, que también puede”, acotó Patricio Quiñones.