Hagamos de la salud preventiva un hábito desde la niñez

Pensar en el futuro del país implica considerar la defensa y garantía de los derechos de la infancia, incluido el acceso a una salud de calidad. Estamos hablando de quienes liderarán el Perú en el futuro y de la responsabilidad que debemos asumir para asegurarles una salud plena.

¿Cómo estamos hoy en ese sentido? Desde el Estado se han hecho importantes esfuerzos en términos de acceso a la atención médica, y hoy casi el 94% de los niños, niñas y adolescentes está afiliado a algún tipo de seguro, pero va mucho más allá de eso porque no implica que tengan sus necesidades cubiertas.

Basta con ver que en 2019 se reportaba que el 15% de los menores de 18 años tenía un problema de salud crónico, y a finales de 2023 la cifra se elevó al 18.4%. Pero eso no es todo, el 40% de ellos no consultó al médico y, entre las principales razones para no hacerlo, estuvieron que no lo consideraron necesario (49%) o que se automedicaron o usaron remedios caseros (42%), prácticas que pueden llegar a agravar condiciones preexistentes.

Si ponemos la mirada en otros indicadores, como los vinculados a la nutrición, nos topamos con otras cifras preocupantes. Por ejemplo, el 38,6% de menores de tres años en nuestro país vive con anemia; el 11,1% de niñas y niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica; y el 38.4% de los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 13 años tiene sobrepeso u obesidad. Todos estos factores ponen en riesgo su adecuado desarrollo y pueden desencadenar múltiples complicaciones de salud a mediano y largo plazo.

Hay mucho por hacer si queremos dar a las próximas generaciones un futuro más prometedor y, sobre todo, más sano. Es urgente de priorizar una mayor atención y recursos en la promoción de la salud preventiva desde temprana edad, reforzar la educación sobre la importancia de mantener hábitos saludables, y fomentar que, desde la casa, se inculque a toda la familia asistir a chequeos médicos y consultar oportunamente a un especialista ante cualquier situación que ponga en riesgo la salud.

Hagamos de este un ejercicio constante y consistente en el que los diversos actores que componemos el sistema sanitario unamos esfuerzos para reducir las brechas de acceso a la salud integral de adultos y niños, busquemos formas de que el autocuidado se convierta en un hábito que se adopte en familia y aportemos más opciones para que la infancia crezca sana.

Queda mucho por hacer para que la prevención de hoy se convierta en la salud de los peruanos del mañana. Pensemos en nuevas formas de lograr, desde ya, iniciativas que siembren esta semilla.