“Va a caer en saco roto”: la reacción de César Combina al conocer denuncia en su contra sobre supuesto cobro a alcaldes

El fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, no solo acudió al Congreso para hablar sobre el proyecto que busca crear la Escuela Nacional de Magistratura, sino para presentar una denuncia constitucional contra el exlegislador César Combina. Enterado de la noticia, el exlegislador se comunicó con Canal N a fin de dar su descargo y asegurar que todo se trata de una “persecución política”.

Como es de conocimiento público, al exparlamentario se le acusa de presunto tráfico de influencias agravado por presuntamente haber solicitado dinero a alcaldes a cambio de coordinar que se prioricen sus obras en la Ley de Presupuesto 2021. De acuerdo al documento, el entonces representante de la patria no solo habría concertado reuniones con el presidente de la comisión de Presupuesto, sino que dialogó hasta con 50 alcaldes para priorizar ciertos proyectos.

“Me siento bastante tranquilo. Creo que todo el Perú se da cuenta de que esto es parte de una persecución política”, mencionó e insistió que existe un especial interés para que no sea parte de los procesos electorales.

“El 5 de enero del 2022, cuando anuncié mi precandidatura, esta noticia falsa fue lanzada por Vladimir cerrón. La señora Zoraida Ávalos recogió algunos refritos de algunos malos entendidos del diario La República, que luego tuvo que pedir disculpas, para iniciar investigación preliminar a la que me he sometido y confirma que nadie me ha denunciado, que no hay prueba sobre los hechos y que el único sustento que tiene el fiscal de la nación para sostener la denuncia es el chisme”, declaró.

Fiscal de la Nación interino presentó ante el Congreso denuncia constitucional contra César Combina. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En ese sentido, adelantó que denunciará penalmente al excongresista Omar Chehade por estar detrás de las acusaciones en su contra. “Si la Fiscalía se basa en un dicho de un delincuente prófugo de la justicia como Vladimir cerrón y Omar Chehade, exvicepresidente de Ollanta Humala, realmente yo estoy con mucha tranquilidad”, indicó y aseguró que se sometió a las investigaciones y llamados por parte de las autoridades judiciales.

“Me he sometido a todas las investigaciones por más de dos años y también enfrentaremos la denuncia constitucional ante la subcomisión y ante el país porque quien nada debe, nadie teme. Y creo que la persecución política debe acabar en este país”, agregó.

Al ser consultado sobre los motivos detrás de esta supuesta persecución, argumentó que no solo se le acusó al momento de lanzar su candidatura con anterioridad, sino a días de entregar los planillones para inscribir a su movimiento Cambio Ciudadano.

“Así como lo hicieron en el año 2022, esta denuncia responde a la voluntad de boicotear un proyecto político que no es de César combina sino de más de 29 mil 800 ciudadanos y posteriormente es un golpe político, no legal”, mencionó.

César Combina participó en las ERM 2022 de la mano de Fuerza Popular.

“No pasaría absolutamente nada”

Sobre el eventual levantamiento de su inmunidad, alegó sentirse confiado y sin temor del antejuicio político; ya que no se ha negado a las diligencias ni a entregar información requerida en el proceso. “Nunca he invocado mi inmunidad. Siempre me he allanado como ciudadano cualquiera y tengo la conciencia tranquila”, dijo.

“Si la subcomisión me levanta la inmunidad no pasaría absolutamente nada porque yo me he sometido al levantamiento bancario. He acudido a cada diligencia... Yo niego categóricamente cualquier imputación que haya hecho la fiscalía sobre todo basada en los dichos de Omar Chehade y Vladimir Cerrón”, agregó.

Destacó que ninguno de los alcaldes citados confirmó los hechos por los que se le imputa, “ni siquiera una posible hipótesis de reunión”. “Cualquier ciudadano sabe que los congresistas no tenemos poder sobre la planificación presupuestaria que depende del Ministerio de Economía. Va a caer en saco roto, no tendrán pruebas y todo saldrá a la luz”, sentenció.