Rosselli Amuruz sale furiosa tras sanción de Comisión de Ética y amenaza a Diego Bazán con revelar videos de sus fiestas

Rosselli Amuruz explica su actitud tras retirarse furiosa de la Comisión de Ética. Canal N

La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, enfureció este lunes después de recibir una sanción de 60 días de multa por parte de la Comisión de Ética del Parlamento. La amonestación fue impuesta por organizar una fiesta para su pareja a finales de septiembre, un evento que terminó con un crimen en Lince.

Tras la aprobación del informe final en su contra por 12 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, la legisladora se retiró del lugar y, mientras se dirigía a la salida, amenazó con revelar videos de las “fiestas” de Diego Bazán (Avanza País), presidente del grupo legislativo e integrante de su bancada.

“Espero que sea igual con los ‘mochasueldos’, presidente. A ver si usted en sus fiestas [ininteligible]... Lo voy a publicar”, dijo antes de cruzar el pórtico. En noviembre del año pasado, Ética optó por no investigarla por la presunta contratación de allegados al excongresista Paúl García, con quien mantiene una relación sentimental.

🔴 #LoÚltimo | Con 12 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, se APRUEBA por MAYORÍA el Informe Final seguido contra la congresista Rosselli Amuruz Dulanto, que propone la sanción de amonestación escrita pública c/multa de 60 días. pic.twitter.com/kOMh6oHOzy — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) April 30, 2024

La comisión también desestimó entonces los alegatos referentes a los viajes internacionales de Amuruz efectuados durante la semana de representación. A pesar de la oposición de Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos Por el Perú) y su propuesta de reevaluar el informe, la solicitud fue rechazada.

“No vamos a permitir faltas de respeto aquí”, se limitó a decir Bazán ante la advertencia de su colega. En un diálogo posterior con Canal N, Amuruz justificó su actitud al considerar que la sanción que enfrenta es injusta. “Espero que se pueda tratar de igual forma [los casos] de la gente que está usando recursos del Estado, a muchos trabajadores que les recorta el sueldo, que sean tratados con la misma vara”, señaló.

“Yo no vivo del Estado. Hago un llamado para que realmente transparenten [...] quiénes están por vocación de servicio. Me estoy ganando un pleito bastante grande. [...] Yo tranquilamente podría quedarme en el sector privado”, agregó. Sobre la amenaza directa al titular de la comisión, indicó que “en su momento [Bazán] tuvo una fiesta de cumpleaños y para nadie es ajeno”.

“No hablé hacia todos los congresistas, le hablé al presidente. No es algo que no lo sepa la población. No cuento con las pruebas. Yo voy a la doble moral del señor Diego Bazán y de los demás colegas [...] ¿Quién no tiene una vida privada?, ¿quién no asiste a un compromiso privado?”, apuntó antes de asegurar que comparecería ante un eventual proceso por su comportamiento en la sesión.

Investigada por Fiscalía

La Fiscalía de la Nación inició en octubre de 2023 una investigación preliminar contra Amuruz por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La pesquisa se centra en las contrataciones irregulares de allegados a su pareja.

El anuncio ocurrió después de que la Procuraduría General del Estado recomendara el inicio de las investigaciones preliminares no solo a Amuruz sino también a otras dos legisladoras, por similares acusaciones de corrupción.

Adicionalmente, como parte del proceso investigativo, el Ministerio Público realizó una diligencia que incluyó la revisión de documentos relacionados con la planilla de trabajadores del Congreso.