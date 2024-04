Karla Tarazona advierte a Rafael Fernández con nueva denuncia por insinuar infidelidad con Christian Domínguez

Karla Tarazona no descarta iniciar acciones legales contra Rafael Fernández.

Karla Tarazona está considerando demandar nuevamente a su exesposo Rafael Fernández, de quien se separó en agosto de 2022. Después de haber presentado una denuncia por acoso y maltrato psicológico, la conductora de ‘Préndete’ está evaluando la posibilidad de emprender acciones legales contra el empresario por insinuar que le fue infiel con Christian Domínguez mientras estaban juntos como pareja.

En entrevista con un diario local, la presentadora de Panamericana TV aclaró que tomó la decisión de denunciar por acoso a Rafael Fernández, luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera las declaraciones del extrabajador del empresario, quien aseguraba haber sido contratado para perseguir a Tarazona y así desprestigiarla ante el público.

“Eso es una acusación grave que afecta mi tranquilidad, así que ese (proceso) sigue su curso. No diré nada más y que la justicia se encargue”, mencionó en un principio al diario Trome.

Rafael Fernández fue acusado de supuesto reglaje contra Karla Tarazona.

Seguido, Karla Tarazona resaltó que está esperando que su expareja saque las pruebas que comprueben que le fue infiel con Christian Domínguez, padre de su última hija. En caso de no hacerlo pronto, la exmodelo no teme en denunciarlo por difamación.

“Mi abogado se encargará de todo eso. Yo no quiero ni cruzármelo, pero para hablar hay que demostrar. A mí nadie me conoce por engañar a mis exparejas o de ir a los saunas con final feliz. Siempre he sido leal en mis relaciones. Uno no puede hablar lo que tu imaginación maquine, tienes que hablar con pruebas”, manifestó indignada.

Karla Tarazona y Rafael Fernández están oficialmente divorciados.

¿Qué dijo Rafael Fernández sobre Christian Domínguez?

Después de que el programa de Magaly Medina mostrara las frecuentes apariciones de Christian Domínguez y Karla Tarazona juntos, surgieron especulaciones sobre una posible reconciliación entre la pareja. En medio de los rumores, Rafael Fernández insinuó que la relación entre ellos podría ser más que una simple amistad, sugiriendo que este vínculo no es nuevo.

“Hay personas que sí pueden perdonar, creo que Karla sufrió en su momento y todo el tema. Yo sabía que en algún momento podría pasar si es que estuvieran o no estuvieran… Ahí existía algo, ¿no? y ese fue uno de los motivos por los cuales me divorcié. Entonces, no estaba loco y esos son los motivos por los cuales a mí me han denunciado, que es lo peor. Ahora vamos a ver qué dice el juez de todo esto”, mencionó a ‘Magaly TV La Firme’.

Rafael Fernández molesto por imágenes de Karla Tarazona con Christian Domínguez.

Christian Domínguez aclara supuesta reconciliación

En las recientes semanas, Christian Domínguez y Karla Tarazona han sido el centro de atención de los medios de comunicación y del público en general, debido a varios encuentros que han compartido, elevando las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos. Estas figuras del espectáculo peruano fueron observadas juntas en diversas situaciones, incluidas sesiones de entrenamiento en el gimnasio y celebraciones familiares, sugiriendo una renovada cercanía entre ellos.

Christian Domínguez es captado afuera de la casa de Pamela Franco y luego se traslada a la de Karla Tarazona.

Ante ello, Christian Domínguez, quien hace poco se separó de Pamela Franco por un escándalo de infidelidad, ha decidido pronunciarse sobre cuál es su vínculo actual con Karla Tarazona.

“Yo me encuentro soltero. Hablan muchas cosas, pero no he querido responder nada. Yo tengo una buena relación con Karla, con Pamela, con la mamá de mi hija Camila, con todas las madres de mis hijos y eso es lo que más me importa. Hoy me encuentro enfocado en sentirme mejor, en trabajar y estar cerca de mis hijos”, expresó el cantante de cumbia para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Además, aclaró por qué borró las fotos de Pamela Franco de sus redes sociales, tomando en cuenta que él había afirmado antes que intentaría reconquistar a su expareja. “Por un tema emocional, trato de trabajar y no estar mirando nada. No veo tele, solo me dedico a trabajar, estar con mis hijos y a entrenar, esa es mi rutina diaria”, sostuvo.