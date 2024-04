Representante de Milett Figueroa ataca a la prensa peruana: “Han sido más ofensivos que en Argentina”

‘Papelito’ Cáceres, mánager de Milett Figueroa, recientemente participó en un programa de entrevistas argentino, donde abordó el impacto positivo que ha generado la pareja de Marcelo Tinelli en Argentina.

Durante esta interacción, se tocó el tema de la sorpresiva relación de amistad entre Milett Figueroa y Yanina Latorre, pese a las especulaciones previas sobre una supuesta rivalidad mediática entre ambas.

El representante de la modelo peruana insinuó que dicha enemistad no es más que una especulación y confirmó mantener un diálogo ameno con Latorre a través de mensajes de texto.

Milett Figueroa afirma llevarse bien con las hijas de Marcelo Tinelli. Captura/'LAM'

“Es lo que corresponde, cómo te vas a tomar algo personal o enemistarte con una persona que está haciendo su trabajo, yo hablo con Yanina, por WhatsApp nos hablamos y se ríe, se divierte me dice ‘me asombra mi fama’ y Milett por qué le va a tener odio si no le ha hecho nada, ella dice que ha hablado de la supuesta crisis, no he hablado nunca nada malo, es más han sido más ofensivos en Perú en algunas cosas”, señaló.

Asimismo, ‘Papelito’ Cáceres destacó una diferencia clave en la crítica mediática hacia Milett Figueroa en Argentina y los medios peruanos, quienes han sido notablemente más duros con ella en los últimos años.

De acuerdo al mánager de la modelo, no existe un cambio negativo en la actitud de Milett Figueroa debido a su popularidad en Argentina, atribuyendo cualquier percepción de distancia o aires de diva a su tendencia a ser olvidadiza.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen totalmente enamorados. (Foto: Captura de IG)

Además, resaltó las cualidades humanas de la modelo peruana, describiéndola como una persona extremadamente amable y solidaria, cuyos únicos desafíos incluyen la mejora de su memoria a corto plazo, especialmente en lo que respecta a los saludos y reconocimientos públicos.

“Milett es la persona más linda del universo, solo tiene una contra, es muy colgada, tienes que hacerle acordar las cosas de vuelta, por ahí se olvida, en este caso del saludo, parece que se agrandó, pero se olvidó, es colgadísima, eso es lo único que tiene que mejorar. No se agrandó para nada, se mantiene igual, no se cree nada”, indicó.

Finalmente, ‘Papelito’ relató la razón por la que cree que Milett Figueroa tiene varios detractores en el Perú. “Hay cada programa que un día dicen que aman a Milett y al día siguiente dicen ‘qué poca dignidad por juntarse con Yanina Latorre’. Opinan, es una persona que despierta cosas, no sé si será porque es el centro de la noticia”, añadió.

‘Papelito’ Cáceres asegura que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli podrían llegar al altar: “Están muy enamorados”. Facebook.

Milett Figueroa se quedará en Argentina

Luis ‘Papelito’ Cáceres se refirió al futuro de Milett Figueroa en Argentina. De acuerdo al representante de la modelo peruana, ella tiene planeado a quedarse a vivir en este país, pues no desea regresar a trabajar al Perú.

Asimismo, detalló que ella en estos momentos se encuentra buscando casting para actuar en alguna producción argentina. Mientras tanto, trabaja como modelo y acepta cualquier sesión fotográfica que le quieran realizar.

“A ella le encanta hacer ficción, lo que se le presente ahora (lo tomará). No es el mejor momento (económico del país); pero la llaman a cada rato para hacer fotos. Ella se va a instalar acá”, manifestó.