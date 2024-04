Nicola Porcella busca el amor en nuevo reality de parejas en México: “Por ahí Televisa me hace el milagrito”

Nicola Porcella revela que buscará el amor en nuevo reality. (Video: Hoy).

La carrera de Nicola Porcella en México sigue creciendo de manera exorbitante. Luego de hacerse conocido por participar de ‘La Casa de los Famosos’, las puertas se le han abierto para que pueda desarrollarse actoralmente y en el rubro del entretenimiento. Actualmente es actor en la telenovela ‘El amor no tiene receta’ y conductor del programa de TV ‘¡Qué Buena Hora!’, pero ya se alista para estar en nuevo reality.

Porcella ha comentado para varios medios de prensa mexicana que luego de la novela ya tiene confirmada su participación en un reality que busca parejas y donde el peruano será uno de los más codiciados.

“Me van a buscar pareja. Es un proyecto que se viene cocinando desde el año pasado, desde que salí de ‘La casa’. Es un mes que voy a tener que salir después de que acabe la novela y cuadrando los tiempos porque quiero llegar también a ‘Aventurera’”, dijo Nicola al programa ‘Hoy’.

En otro momento, confirmó que actualmente no está “saliendo con nadie” y que se encuentra soltero justamente para poder participar en el reality. “Acuérdate que se viene un programa nuevo que me van a conseguir pareja. Tengo que ver, por ahí que Televisa me consigue y me hace el milagrito”, aseguró.

Nicola Porcella en nuevo reality que busca pareja. (Video: Youtube El Fernan).

Nicola Porcella hará teatro por primera vez

En medio de la entrevista que tuvo Nicola Porcella con varios medios de prensa mexicana, el actor peruano afirmó que en sus próximos planes se encuentra su participación en la obra teatral ‘Aventurera’.

Parece que luego de formar parte de ‘El amor no tiene receta’, Nicola ha sido llamado para formar parte de este proyecto, por lo que se encuentra muy entusiasmado.

“Claro que está en mis planes. ¿Sabes lo que es estar en ‘Aventurera’? Es un sueño estar en una de las obras más icónicas de acá y más aún hacer teatro. En mi vida he hecho teatro ni cine. Además, el teatro te da otra credibilidad como actor y es muy bonito que confíen en mí. Ahora tengo la oportunidad, es una obra icónica de México. Cuando me mandan los flyers digo ‘ay, voy a estar ahí’”, comentó Porcella.

‘Aventurera’ es un proyecto teatral que lo empezó la icónica primera actriz mexicana Carmen Salinas en 1997. Por ese escenario han pasado diversas figuras haciendo del rol principal de Elena Tejero. La primera actriz en interpretarla fue Edith González. Si bien Salinas falleció en 2021, la obra sigue realizándose y ahora, Porcella, haría su debut teatral en dicha obra.

Nicola Porcella y su ingreso al teatro. (Video: Youtube El Fernan).

Nicola Porcella termina las grabaciones en telenovela mexicana

El popular ex chico reality comentó también sobre su participación en la telenovela ‘El amor no tiene receta’, que viene siendo todo un éxito en México. “Somos los número 1, para mí es muy bonito estar en una novela muy exitosa”, comentó.

Señaló que ya se encuentran realizando las últimas grabaciones de la telenovela y por eso se enfoca en poder terminar todas sus grabaciones muy profesionalmente. Esto porque le preguntaron por qué no acompañó a su amiga, Wendy Guevara, al concierto de Madonna.

“Para mí lo principal es la novela. Ahora tengo muchas escenas y estamos en la recta final y quiero dar lo mejor”, dijo Nicola, quien recordó que fue gracias a su presencia en ‘La casa de los famosos México’ que pudo quedarse por tierras aztecas.

“Creo que ‘La casa’ me impulsó a quedarme en México y seguir creciendo. Quiero mantenerme y estar tranquilo con las oportunidades que me da Televisa. Yo vine a trabajar, volando bajito, yo vine a hacer una carrera”, aseguró Porcella.

Nicola Porcella y el éxito que viene teniendo la novela 'El amor no tiene receta'. (Video: Youtube El Fernan).

El peruano también se mostró muy contento por el éxito de Wendy Guevara, quien tuvo la oportunidad de subirse a un escenario junto a la icónica Madonna. “Está cumpliendo sus sueños. Le están pasando cosas bonitas y se lo merece porque es una mujer muy trabajadora, muy noble, de buen corazón. No cualquiera se sube con Madonna”; afirmó.